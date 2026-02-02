Як почистити картоплю в мундирі швидко і без ножа: перевірений лайфхак (відео)

Для очищення картоплі знадобиться крижана вода

Картопля в мундирі часто використовується для приготування різних салатів, таких як олів’є чи вінегрет. Її варять цілою, зберігаючи шкірку, щоб м’якуш не розварювався. Крім того, картоплю в мундирі зручно брати в дорогу, оскільки вона не потребує спеціального пакування, довго зберігається і може стати ситним перекусом під час подорожей або пікніків.

При цьому чищення гарячих бульб після варіння іноді стає справжньою проблемою. Гаряча картопля обпікає пальці, а процес займає багато часу, особливо якщо потрібно підготувати велику кількість. На щастя, існує простий лайфхак, який значно спрощує завдання і допомагає очистити картоплю за лічені секунди. Цим швидким способом поділилися в TikTok-акаунті foodswelovetoeat.

Як швидко очистити картоплю в мундирі

Ключ до легкого очищення — правильна підготовка до варіння. На сирих бульбах зробіть надріз по колу, приблизно в центрі, зачіпаючи лише шкірку і трохи м’якуша. Для цього підійде звичайний ніж або ножиці для кухні. При цьому важливо не прорізати картоплю наскрізь. Потім варіть її у воді з сіллю, як зазвичай, поки не стане м’якою.

Як тільки картопля буде готова, одразу опустіть її в миску з крижаною водою на 10 секунд. Такий контраст температур змусить шкірку легко відійти від внутрішньої частини. Картопля всередині залишиться теплою, а оболонка швидко охолоне.

Далі візьміть бульбу і потягніть шкірку в протилежні боки від надрізу. Вона зніметься одним махом, без ножа, пошкоджень або ризику обпектися.

Цей підхід особливо зручний для великих порцій, наприклад, при приготуванні олів’є, вінегрету або страв на свято. Він допомагає заощадити сили та час.

