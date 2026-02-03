Якщо залишилось картопляне пюре — зробіть зрази: простий рецепт з грибами (відео)

Смачна та ситна страва

З картоплі можна приготувати десятки страв: її варять, запікають, смажать, тушкують із м’ясом або овочами. Але сьогодні ми пропонуємо простий спосіб дати друге життя вчорашньому пюре — приготувати з нього апетитні картопляні зрази з грибною начинкою. Ця страва має польське коріння і давно прижилася в українській домашній кухні як бюджетна та ситна альтернатива котлетам. Головний секрет вдалих зраз — правильно підібрана картопля (краще крохмалистих сортів) і мінімум борошна, інакше тісто буде "забите" і важке. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати картопляні зрази з грибами

Інгредієнти:

картопляне пюре – 700 г;

яйце – 1 шт.;

борошно – 3–4 ст. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

Начинка:

цибуля – 1 шт.;

печериці – 300 г;

вершковий сир – 1 ст. л. (за бажанням);

твердий сир – 100 г;

зелень – за смаком;

олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Відварити картоплю до м’якості, злити всю воду і ретельно розім’яти в пюре без грудочок, дати охолонути. Обсмажити дрібно нарізану цибулю з грибами до випаровування рідини, додати сіль, перець, вершковий сир і зелень, перемішати та охолодити. Додати до пюре яйце і борошно, швидко замісити м’яке тісто, не перевантажуючи його борошном. Сформувати коржик, викласти начинку і шматочок сиру, заліпити краї та надати форму зрази. Обваляти в борошні або сухарях і обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Як і з чим подавати

Картопляні зрази найкраще подавати гарячими зі сметаною, йогуртовим соусом або грибною підливою. Для свіжості смаку добре додати салат із огірків, квашену капусту або легкий зелений мікс. Зрази також можна запікати в духовці як більш дієтичний варіант або робити начинку з м’яса, сиру чи шпинату. Це універсальна страва, яка підходить і для обіду, і для вечері, і навіть як спосіб "врятувати" залишки пюре без зайвих витрат.