Гарячі бутерброди, які рятують ранок: швидкий і ситний сніданок за 10 хвилин (відео)

Смачна та ситна страва

На сніданок найчастіше готують яйця, тости, омлети або навіть яйця пашот, адже це швидко і ситно. Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший настрій — гавайські гарячі бутерброди з ананасом і сиром, які створюють відчуття тепла та сонця навіть у холодні зимові вечори. Поєднання солоної шинки, тягучого сиру та солодкого ананаса дає яскравий контраст смаків, який легко зіпсувати, якщо використати водянистий сир або надто кислий ананас. Для ідеальної текстури варто обирати щільний твердий сир, добре відціджені ананаси та свіжий хліб, а за бажанням можна замінити шинку куркою або беконом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати гавайські гарячі бутерброди

Інгредієнти:

хліб (булки або багет) – 6–8 шматків;

шинка – 150–200 г;

консервований ананас – 3–4 кільця;

твердий сир (моцарела, гауда або ементаль) – 150 г;

крем-сир або сметана – 2–3 ст. л.;

чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Викласти хліб на деко, застелене пергаментом. Нарізати шинку та ананас дрібними кубиками. Натерти сир на крупній терці. Змішати шинку, ананас, сир і крем-сир або сметану, додати чорний перець. Викласти начинку щедрим шаром на кожен шматок хліба. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Гавайські бутерброди найкраще смакують гарячими, одразу з духовки, коли сир тягнеться, а ананас залишається соковитим. Їх можна подати з легким зеленим салатом, свіжими овочами або соусом на основі йогурту. Для святкової подачі бутерброди зручно нарізати навпіл і посипати свіжою зеленню.

Ці гарячі бутерброди — простий спосіб додати яскравих тропічних нот у звичайний день. Вони готуються швидко, виглядають апетитно і завжди створюють відчуття домашнього затишку.