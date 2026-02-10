Цей салат з моркви та яблук здається простим — поки не спробуєш заправку: рецепт вітамінної страви

Хрумка морква, соковите яблуко, горіхи та родзинки створюють контраст, який освіжає і дарує заряд вітамінів

Салат з моркви та яблук — проста і корисна страва на кожен день, яка готується за лічені хвилини. Цей салат не лише смачний, а й поживний: він багатий на вітаміни, клітковину та природні антиоксиданти. Такий вітамінний салат чудово підійде для легкого обіду, вечері або корисного перекусу, а завдяки простій заправці зі сметани, йогурту або майонезу легко адаптується під будь-який раціон.

Інгредієнти:

300 г моркви (краще сорту "Каротель")

1 велике кисло-солодке яблуко (сорт Семеренко або Гренні Сміт)

50 г очищених волоських горіхів

50 г родзинок (темні, без кісточок)

50 г майонезу або сметани чи йогурту

1 ст. л. меду

лимон

сіль і чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

Родзинки промийте та залийте гарячою водою (але не окропом, щоб не зварити їх) на 5–7 хвилин. Потім обов’язково обсушіть паперовим рушником. Горіхи обсмажте на сухій сковороді 3-4 хвилини. Моркву натріть на великій тертці. Яблуко очистьте від середини (шкірку можна залишити, якщо вона тонка) і наріжте тонкою соломкою. Яблуко потрібно одразу збризнути лимонним соком і перемішати, щоб воно не потемніло. Змішайте йогурт (або майонез), мед та чайну ложку лимонного соку. Додайте дрібку перцю. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти. Додавайте заправку безпосередньо перед подачею.

Як і з чим подавати

Цей салат ідеально підходить як гарнір до запеченої курки або як самостійний корисний перекус. Для красивої подачі на святковий стіл викладайте салат на тарілку за допомогою кулінарного кільця, а зверху прикрасьте половинками горіха.