Рус

Цей салат з моркви та яблук здається простим — поки не спробуєш заправку: рецепт вітамінної страви

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат з моркви та яблук з родзинками та горіхами
Салат з моркви та яблук з родзинками та горіхами. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Хрумка морква, соковите яблуко, горіхи та родзинки створюють контраст, який освіжає і дарує заряд вітамінів

Салат з моркви та яблук — проста і корисна страва на кожен день, яка готується за лічені хвилини. Цей салат не лише смачний, а й поживний: він багатий на вітаміни, клітковину та природні антиоксиданти. Такий вітамінний салат чудово підійде для легкого обіду, вечері або корисного перекусу, а завдяки простій заправці зі сметани, йогурту або майонезу легко адаптується під будь-який раціон.

Інгредієнти:

  • 300 г моркви (краще сорту "Каротель")
  • 1 велике кисло-солодке яблуко (сорт Семеренко або Гренні Сміт)
  • 50 г очищених волоських горіхів
  • 50 г родзинок (темні, без кісточок)
  • 50 г майонезу або сметани чи йогурту
  • 1 ст. л. меду
  • лимон
  • сіль і чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Родзинки промийте та залийте гарячою водою (але не окропом, щоб не зварити їх) на 5–7 хвилин. Потім обов’язково обсушіть паперовим рушником.
  2. Горіхи обсмажте на сухій сковороді 3-4 хвилини.
  3. Моркву натріть на великій тертці. Яблуко очистьте від середини (шкірку можна залишити, якщо вона тонка) і наріжте тонкою соломкою. Яблуко потрібно одразу збризнути лимонним соком і перемішати, щоб воно не потемніло.
  4. Змішайте йогурт (або майонез), мед та чайну ложку лимонного соку. Додайте дрібку перцю.
  5. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти. Додавайте заправку безпосередньо перед подачею.

Як і з чим подавати

Цей салат ідеально підходить як гарнір до запеченої курки або як самостійний корисний перекус. Для красивої подачі на святковий стіл викладайте салат на тарілку за допомогою кулінарного кільця, а зверху прикрасьте половинками горіха.

Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска