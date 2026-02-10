Цей салат з моркви та яблук здається простим — поки не спробуєш заправку: рецепт вітамінної страви
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Хрумка морква, соковите яблуко, горіхи та родзинки створюють контраст, який освіжає і дарує заряд вітамінів
Салат з моркви та яблук — проста і корисна страва на кожен день, яка готується за лічені хвилини. Цей салат не лише смачний, а й поживний: він багатий на вітаміни, клітковину та природні антиоксиданти. Такий вітамінний салат чудово підійде для легкого обіду, вечері або корисного перекусу, а завдяки простій заправці зі сметани, йогурту або майонезу легко адаптується під будь-який раціон.
Інгредієнти:
- 300 г моркви (краще сорту "Каротель")
- 1 велике кисло-солодке яблуко (сорт Семеренко або Гренні Сміт)
- 50 г очищених волоських горіхів
- 50 г родзинок (темні, без кісточок)
- 50 г майонезу або сметани чи йогурту
- 1 ст. л. меду
- лимон
- сіль і чорний мелений перець до смаку
Спосіб приготування:
- Родзинки промийте та залийте гарячою водою (але не окропом, щоб не зварити їх) на 5–7 хвилин. Потім обов’язково обсушіть паперовим рушником.
- Горіхи обсмажте на сухій сковороді 3-4 хвилини.
- Моркву натріть на великій тертці. Яблуко очистьте від середини (шкірку можна залишити, якщо вона тонка) і наріжте тонкою соломкою. Яблуко потрібно одразу збризнути лимонним соком і перемішати, щоб воно не потемніло.
- Змішайте йогурт (або майонез), мед та чайну ложку лимонного соку. Додайте дрібку перцю.
- У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти. Додавайте заправку безпосередньо перед подачею.
Як і з чим подавати
Цей салат ідеально підходить як гарнір до запеченої курки або як самостійний корисний перекус. Для красивої подачі на святковий стіл викладайте салат на тарілку за допомогою кулінарного кільця, а зверху прикрасьте половинками горіха.