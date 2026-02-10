Коли вдома є лише капуста, морква та яйця: запіканка на сковороді, яка смакує навіть холодною
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Розповідаємо, що приготувати з овочів та яєць, щоб рідні просили добавку
З таких простих продуктів як капуста, морква, цибуля та яйця можна легко приготувати смачну запіканку. Завдяки простому способу приготування на сковороді, запіканка зберігає всі вітаміни овочів і відмінно смакує навіть у холодному вигляді. То ж цю запіканку можна готувати і на сніданок, і на обід, і на перекус.
Рецептом поділилися на кулінарному порталі "Господинька". За бажання до запіканки можна додати бекон чи копчену курку та сир. Так страва буде більш поживною.
Як приготувати овочеву запіканку з яйцями на сковороді
Інгредієнти:
- Капуста 0,5 шт.
- Цибуля червона — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Болгарський перець — 1 шт.
- Кріп — 1 пучок
- Яйця — 6 шт.
- Сіль, чорний мелений перець, прованські трави — до смаку
- Олія для обсмажування
Спосіб приготування:
- На добре розігрітій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю. Додайте натерту моркву і тушкуйте 3-4 хвилини.
- Додайте нарізаний тонкою соломкою перець. Смажте ще 2-3 хвилини. Важливо, щоб перець лише злегка розм'як, але не перетворився на кашу.
- Висипте нашатковану капусту. Посоліть одразу — сіль допоможе капусті швидше пустити сік і стати м'якою. Смажте до напівготовності. Після цього викладіть овочі в миску та дайте трохи охолонути.
- У великій мисці збийте яйця з дрібкою солі. Не потрібно збивати до піни, достатньо просто об'єднати білок та жовток. Додайте до яєць обсмажені овочі, спеції та дрібно нарізаний кріп.
- Застеліть сковорідку пергаментом, змастіть його олією. Вилийте суміш, розрівняйте. Готуйте на мінімальному вогні під кришкою 15 хвилин.
- Коли верх запіканки "схопиться", акуратно переверніть її, зніміть папір і підрум’яньте інший бік ще 5 хвилин.
Як і з чим подавати
Ця запіканка найкраще смакує зі сметаною, змішаною з часником, або з легким йогуртовим соусом. Вона залишається смачною навіть у холодному вигляді, тому її зручно брати з собою на роботу як корисний перекус.