Коли вдома є лише капуста, морква та яйця: запіканка на сковороді, яка смакує навіть холодною

Розповідаємо, що приготувати з овочів та яєць, щоб рідні просили добавку

З таких простих продуктів як капуста, морква, цибуля та яйця можна легко приготувати смачну запіканку. Завдяки простому способу приготування на сковороді, запіканка зберігає всі вітаміни овочів і відмінно смакує навіть у холодному вигляді. То ж цю запіканку можна готувати і на сніданок, і на обід, і на перекус.

Рецептом поділилися на кулінарному порталі "Господинька". За бажання до запіканки можна додати бекон чи копчену курку та сир. Так страва буде більш поживною.

Як приготувати овочеву запіканку з яйцями на сковороді

Інгредієнти:

Капуста 0,5 шт.

Цибуля червона — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Болгарський перець — 1 шт.

Кріп — 1 пучок

Яйця — 6 шт.

Сіль, чорний мелений перець, прованські трави — до смаку

Олія для обсмажування

Спосіб приготування:

На добре розігрітій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю. Додайте натерту моркву і тушкуйте 3-4 хвилини. Додайте нарізаний тонкою соломкою перець. Смажте ще 2-3 хвилини. Важливо, щоб перець лише злегка розм'як, але не перетворився на кашу. Висипте нашатковану капусту. Посоліть одразу — сіль допоможе капусті швидше пустити сік і стати м'якою. Смажте до напівготовності. Після цього викладіть овочі в миску та дайте трохи охолонути. У великій мисці збийте яйця з дрібкою солі. Не потрібно збивати до піни, достатньо просто об'єднати білок та жовток. Додайте до яєць обсмажені овочі, спеції та дрібно нарізаний кріп. Застеліть сковорідку пергаментом, змастіть його олією. Вилийте суміш, розрівняйте. Готуйте на мінімальному вогні під кришкою 15 хвилин. Коли верх запіканки "схопиться", акуратно переверніть її, зніміть папір і підрум’яньте інший бік ще 5 хвилин.

Як і з чим подавати

Ця запіканка найкраще смакує зі сметаною, змішаною з часником, або з легким йогуртовим соусом. Вона залишається смачною навіть у холодному вигляді, тому її зручно брати з собою на роботу як корисний перекус.