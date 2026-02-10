Ситно, просто і незвично: як приготувати плов із гречки (відео)

Смачна страва для обіду чи вечері

Традиційно плов готують із рису, але якщо хочеться урізноманітнити своє меню, варто спробувати варіант із гречки та курчати. Гречка робить страву більш поживною та насиченою на смак. Такий плов чудово підходить для повсякденного обіду або вечері.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Матвій. Плов з гречки зручно готувати як у мультиварці, так і в казані на плиті — страва в будь-якому випадку вийде ароматною, розсипчастою і дуже смачною.

Як приготувати плов з гречки

Інгредієнти:

Гречана крупа – 1 склянка (250 мл)

Курча — до 1 кг (або підлога курки)

Цибуля — 2-3 шт.

Морква – 1 шт.

Часник — 1 головка

Вода — 2 склянки

Спеції для плову – 1 ст. л.

Рослинна олія — для смаження

Сіль, кардамон — на смак

Спосіб приготування:

Нарізаємо курку невеликими шматочками, підсолюємо і присипаємо спеціями. Обсмажуємо м'ясо на середньому вогні до рум'яної скоринки. Перекладаємо м'ясо на дно чаші мультиварки (або казана). У тій же сковороді обсмажуємо цибулю, нарізану великими кубиками. Коли вона стане золотистою, викладаємо її шаром поверх м'яса. Не перемішуємо. Потім пасеруємо моркву (натерту на великій тертці) близько 10 хвилин, поки вона не стане м'якою, і викладаємо третім шаром. У 2 склянках води кімнатної температури розводимо сіль і спеції. Заливаємо м'ясо з овочами цим пряним бульйоном. У центр втикаємо цілу головку часнику (просто вимиту, не очищену). Зверху висипаємо промиту гречку. Розподіляємо її рівним шаром. Вмикаємо режим "Плов" (зазвичай це 30–40 хвилин). Якщо готуєте в казані на плиті — накривайте щільною кришкою і ставте на найменший вогонь. Після вимкнення дайте страві "відпочити" ще 10 хвилин.

Як і з чим подавати

Плов із гречки краще подавати гарячим. Гарним доповненням до нього будуть свіжі овочі або простий салат із помідорів та огірків із зеленню. Також плов можна доповнити солоними або маринованими овочами — огірками, капустою, грибами. Посипте плов свіжою зеленню і за бажанням додайте в кожну тарілку ложку сметани або часникового соусу.