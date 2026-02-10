Этот салат из моркови и яблок кажется простым — пока не попробуешь заправку: рецепт витаминного блюда

Хрустящая морковь, сочное яблоко, орехи и изюм создают контраст, который освежает и дарит заряд витаминов

Салат из моркови и яблок — простое и полезное блюдо на каждый день, которое готовится за считанные минуты. Этот салат не только вкусный, но и питательный: он богат витаминами, клетчаткой и природными антиоксидантами. Такой витаминный салат отлично подойдет для легкого обеда, ужина или полезного перекуса, а благодаря простой заправке из сметаны, йогурта или майонеза легко адаптируется под любой рацион.

Ингредиенты:

300 г моркови (лучшее сорта "Каротель")

1 большое кисло-сладкое яблоко (сорт Семеренко или Грэнни Смит)

50 г очищенных грецких орехов

50 г изюма (темные, без косточек)

50 г майонеза или сметаны (йогурта)

1 ст. л. меда

лимон

соль и черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Изюм промойте и залейте горячей водой (но не кипятком, чтобы не сварить) на 5–7 минут. Затем обязательно обсушите бумажным полотенцем. Орехи обжарьте на сухой сковороде 3-4 минуты. Морковь натрите на крупной терке. Яблоко очистите от середины (кожуру можно оставить, если она тонкая) и нарежьте тонкой соломкой. Яблоко нужно сразу сбрызнуть лимонным соком и перемешать, чтобы оно не потемнело. Смешайте йогурт (или майонез), мед и чайную ложку лимонного сока. Добавьте щепотку перца. В большой миске соедините все ингредиенты. Заправьте салат непосредственно перед подачей.

Как и с чем подавать

Этот салат идеально подходит в качестве гарнира к запеченной курице или как самостоятельный полезный перекус. Для красивой подачи на праздничный стол выкладывайте салат с помощью кулинарного кольца, а сверху украсьте половинками ореха.