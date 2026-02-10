Этот салат из моркови и яблок кажется простым — пока не попробуешь заправку: рецепт витаминного блюда
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Хрустящая морковь, сочное яблоко, орехи и изюм создают контраст, который освежает и дарит заряд витаминов
Салат из моркови и яблок — простое и полезное блюдо на каждый день, которое готовится за считанные минуты. Этот салат не только вкусный, но и питательный: он богат витаминами, клетчаткой и природными антиоксидантами. Такой витаминный салат отлично подойдет для легкого обеда, ужина или полезного перекуса, а благодаря простой заправке из сметаны, йогурта или майонеза легко адаптируется под любой рацион.
Ингредиенты:
- 300 г моркови (лучшее сорта "Каротель")
- 1 большое кисло-сладкое яблоко (сорт Семеренко или Грэнни Смит)
- 50 г очищенных грецких орехов
- 50 г изюма (темные, без косточек)
- 50 г майонеза или сметаны (йогурта)
- 1 ст. л. меда
- лимон
- соль и черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Изюм промойте и залейте горячей водой (но не кипятком, чтобы не сварить) на 5–7 минут. Затем обязательно обсушите бумажным полотенцем.
- Орехи обжарьте на сухой сковороде 3-4 минуты.
- Морковь натрите на крупной терке. Яблоко очистите от середины (кожуру можно оставить, если она тонкая) и нарежьте тонкой соломкой. Яблоко нужно сразу сбрызнуть лимонным соком и перемешать, чтобы оно не потемнело.
- Смешайте йогурт (или майонез), мед и чайную ложку лимонного сока. Добавьте щепотку перца.
- В большой миске соедините все ингредиенты. Заправьте салат непосредственно перед подачей.
Как и с чем подавать
Этот салат идеально подходит в качестве гарнира к запеченной курице или как самостоятельный полезный перекус. Для красивой подачи на праздничный стол выкладывайте салат с помощью кулинарного кольца, а сверху украсьте половинками ореха.