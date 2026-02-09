Без борошна й без випічки: як приготувати ароматний пиріг з яблук та гарбуза

Цей пиріг можна готувати на сніданок або для солодкого перекусу

Смачний пиріг можна приготувати навіть без духовки й без борошна — просто на сковорідці. Пиріг з гарбуза та яблук саме такий. Він виходить ніжним, ароматним і нагадує щось середнє між запіканкою та шарлоткою. Його зручно готувати на сніданок замість звичних оладків чи млинців.

Рецептом поділилися на порталі "Смачненьке". Подавайте такий пиріг теплим, з медом або йогуртом — це дуже смачно.

Як приготувати пиріг з яблуками на сковорідці

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г

яблука — 2 шт.

яйця — 3 шт.;

кефір — 1/2 склянки

манка — 1/2 склянки

ванільний цукор — 1/2 ч. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — дрібка

розпушувач — 1 ч. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

вершкове масло — для змащування сковороди

мед — для подачі.

Спосіб приготування: