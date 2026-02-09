Без борошна й без випічки: як приготувати ароматний пиріг з яблук та гарбуза
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей пиріг можна готувати на сніданок або для солодкого перекусу
Смачний пиріг можна приготувати навіть без духовки й без борошна — просто на сковорідці. Пиріг з гарбуза та яблук саме такий. Він виходить ніжним, ароматним і нагадує щось середнє між запіканкою та шарлоткою. Його зручно готувати на сніданок замість звичних оладків чи млинців.
Рецептом поділилися на порталі "Смачненьке". Подавайте такий пиріг теплим, з медом або йогуртом — це дуже смачно.
Як приготувати пиріг з яблуками на сковорідці
Інгредієнти:
- гарбуз — 400 г
- яблука — 2 шт.
- яйця — 3 шт.;
- кефір — 1/2 склянки
- манка — 1/2 склянки
- ванільний цукор — 1/2 ч. л.
- цукор — 1 ст. л.
- сіль — дрібка
- розпушувач — 1 ч. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
- вершкове масло — для змащування сковороди
- мед — для подачі.
Спосіб приготування:
- Гарбуз нарізаємо невеликими шматочками та готуємо на парі до м'якості. Потім розминаємо гарбуз в однорідне пюре та даємо охолонути.
- Яйця змішуємо з кефіром, сіллю, цукром та ванільним цукром до однорідності.
- Додаємо манку, перемішуємо та відставляємо на 10 хвилин, щоб манка набухла.
- Після цього додаємо лимонний сік і розпушувач, та вмішуємо гарбузове пюре. Тісто має вийти ніжним і не надто густим.
- Яблука нарізаємо тоненькими скибочками.
- Сковорідку змащуємо вершковим маслом, виливаємо тісто та зверху викладаємо яблучні скибки.
- Готуємо під кришкою на мінімальному вогні протягом 15–20 хвилин, доки низ підрум’яниться, а середина стане ніжною та пропеченою.