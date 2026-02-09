Рус

Без борошна й без випічки: як приготувати ароматний пиріг з яблук та гарбуза

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пиріг з яблука та гарбуза
Пиріг з яблука та гарбуза. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей пиріг можна готувати на сніданок або для солодкого перекусу

Смачний пиріг можна приготувати навіть без духовки й без борошна — просто на сковорідці. Пиріг з гарбуза та яблук саме такий. Він виходить ніжним, ароматним і нагадує щось середнє між запіканкою та шарлоткою. Його зручно готувати на сніданок замість звичних оладків чи млинців.

Рецептом поділилися на порталі "Смачненьке". Подавайте такий пиріг теплим, з медом або йогуртом — це дуже смачно.

Як приготувати пиріг з яблуками на сковорідці

Інгредієнти:

  • гарбуз — 400 г
  • яблука — 2 шт.
  • яйця — 3 шт.;
  • кефір — 1/2 склянки
  • манка — 1/2 склянки
  • ванільний цукор — 1/2 ч. л.
  • цукор — 1 ст. л.
  • сіль — дрібка
  • розпушувач — 1 ч. л.
  • лимонний сік — 1 ст. л.
  • вершкове масло — для змащування сковороди
  • мед — для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз нарізаємо невеликими шматочками та готуємо на парі до м'якості. Потім розминаємо гарбуз в однорідне пюре та даємо охолонути.
  2. Яйця змішуємо з кефіром, сіллю, цукром та ванільним цукром до однорідності.
  3. Додаємо манку, перемішуємо та відставляємо на 10 хвилин, щоб манка набухла.
  4. Після цього додаємо лимонний сік і розпушувач, та вмішуємо гарбузове пюре. Тісто має вийти ніжним і не надто густим.
  5. Яблука нарізаємо тоненькими скибочками.
  6. Сковорідку змащуємо вершковим маслом, виливаємо тісто та зверху викладаємо яблучні скибки.
  7. Готуємо під кришкою на мінімальному вогні протягом 15–20 хвилин, доки низ підрум’яниться, а середина стане ніжною та пропеченою.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Пиріг #Гарбуз