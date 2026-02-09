Птітім з креветками у вершковому соусі: рецепт легкого обіду чи вечері (відео)

Ця страва готується за 25 хвилин

Птітім або ізраїльський кускус — це різновид макаронних виробів із твердих сортів пшениці у вигляді маленьких кульок. Його створили в часи дефіциту рису. Птітім дуже швидко готується, не розварюється й добре поєднується з соусами, тому ідеально підходить для простих страв на кожен день.

Якщо додати до птітіму креветки, томати чері та вершковий соус, то за лічені хвилини у вас буде повноцінний обід або легка вечеря ресторанного рівня. Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка anny.cooking.

Як приготувати птітім

Інгредієнти:

Птітім — 150 г

Креветки очищені — 150 г

Томати чері — 10 шт.

Часник — 2 зубчики

Вершки 33% — 100 мл.

Вершковий сир — 2 ст. л.

Пармезан — 2-3 ст. л.

Сіль, перець, італійські трави.

Вершкове масло + крапля оливкової для смаження.

Якщо в магазині не знайшлося птітіму, сміливо беріть пасту сорту "орзо" (у формі рису) або дрібні "черепашки".

Спосіб приготування:

Відварюємо птітім у великій кількості підсоленої води 12–15 хвилин. Воду одразу зливаємо. Поки вариться паста, на пательні розігріваємо суміш вершкового масла та олії. Кладемо розчавлені зубчики часнику та прибираємо їх як тільки почуємо інтенсивний аромат. Обсмажуємо креветки по 1,5–2 хвилини з кожного боку. Додаємо розрізані навпіл томати чері до креветок. Обсмажуємо їх 2 хвилини, поки вони не стануть м'якими та не віддадуть сік. Вливаємо вершки та додаємо вершковий сир. Зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо відварений птітім у пательню до соусу. Ретельно перемішуємо.

Як та з чим подавати

Подавайте птітім з креветками одразу після приготування. Перед тим щедро посипте страву тертим пармезаном та свіжим базиліком або петрушкою. Птітім дуже швидко вбирає вологу, тому цю страву не варто готувати про запас. Якщо вона постоїть ніч у холодильнику, паста вбере весь соус і стане сухою.