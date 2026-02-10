Двадцять хвилин — і десерт готовий: шоколадний пиріг без духовки (відео)

Ароматна шоколадна випічка

Пироги бувають різні: солоні з капустою чи картоплею, фруктові або десертні, класичні та швидкі. Але сьогодні ми пропонуємо швидку і просту шоколадну версію, яку можна приготувати прямо на сковороді всього за 20 хвилин. Для найкращого результату обирайте якісне масло і молоко, а какао бажано брати натуральне без цукру, тоді смак пирога буде більш насиченим. Лайфхак від досвідчених кулінарів: дотримуйтеся мінімального вогню та накривайте сковороду кришкою, щоб торт вийшов вологим і рівномірно пропеченим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати шоколадний пиріг

Інгредієнти:

масло — 100 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

молоко — 200 мл;

какао — 30 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г;

для просочення: молоко — 100 мл; цукор або мед — 1 ч. л.;

для крему: шоколад 56% — 1 плитка; молоко — 2 ст. л.;

горіхи або кокосова стружка для прикраси за бажанням;

Спосіб приготування:

Розтопити масло на сковороді на мінімальному вогні. Вимкнути вогонь, додати яйця, цукор та ванільний цукор, перемішати вінчиком. Поступово додати молоко, какао, борошно та розпушувач, замісити тісто як на оладки. Зібрати тісто лопаткою зі стінок сковороди, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні 20 хвилин. Перевірити готовність шпажкою, приготувати просочення з молока та цукру/меду і рівномірно полити пиріг. Розтопити шоколад з молоком і змастити готовий пиріг, прикрасити горіхами або кокосовою стружкою.

Як і з чим подавати

Готовий шоколадний пиріг можна подавати теплим або після повного охолодження, прикрасивши тертим шоколадом, горіхами чи кокосовою стружкою. Він ідеально поєднується з молоком, кавою, гарячим шоколадом або вершковим кремом. Для святкового столу можна подати його порційно на десертних тарілках з ложечкою крему або ягідним соусом. Цей пиріг стане універсальним десертом і для буденного чаювання, і для домашніх свят.