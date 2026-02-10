Двадцять хвилин — і десерт готовий: шоколадний пиріг без духовки (відео)
Ароматна шоколадна випічка
Пироги бувають різні: солоні з капустою чи картоплею, фруктові або десертні, класичні та швидкі. Але сьогодні ми пропонуємо швидку і просту шоколадну версію, яку можна приготувати прямо на сковороді всього за 20 хвилин. Для найкращого результату обирайте якісне масло і молоко, а какао бажано брати натуральне без цукру, тоді смак пирога буде більш насиченим. Лайфхак від досвідчених кулінарів: дотримуйтеся мінімального вогню та накривайте сковороду кришкою, щоб торт вийшов вологим і рівномірно пропеченим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати шоколадний пиріг
Інгредієнти:
- масло — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- молоко — 200 мл;
- какао — 30 г;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 10 г;
- для просочення: молоко — 100 мл; цукор або мед — 1 ч. л.;
- для крему: шоколад 56% — 1 плитка; молоко — 2 ст. л.;
- горіхи або кокосова стружка для прикраси за бажанням;
Спосіб приготування:
- Розтопити масло на сковороді на мінімальному вогні.
- Вимкнути вогонь, додати яйця, цукор та ванільний цукор, перемішати вінчиком.
- Поступово додати молоко, какао, борошно та розпушувач, замісити тісто як на оладки.
- Зібрати тісто лопаткою зі стінок сковороди, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні 20 хвилин.
- Перевірити готовність шпажкою, приготувати просочення з молока та цукру/меду і рівномірно полити пиріг.
- Розтопити шоколад з молоком і змастити готовий пиріг, прикрасити горіхами або кокосовою стружкою.
Як і з чим подавати
Готовий шоколадний пиріг можна подавати теплим або після повного охолодження, прикрасивши тертим шоколадом, горіхами чи кокосовою стружкою. Він ідеально поєднується з молоком, кавою, гарячим шоколадом або вершковим кремом. Для святкового столу можна подати його порційно на десертних тарілках з ложечкою крему або ягідним соусом. Цей пиріг стане універсальним десертом і для буденного чаювання, і для домашніх свят.