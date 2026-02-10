Коли хочеться "щось смачне на зараз": простий курячий салат з кукурудзою та сухариками (відео)

Смачна та ситна закуска

Салати бувають найрізноманітніші — від легких овочевих до ситних м’ясних, зокрема популярні варіанти з пекінською капустою та куркою, які давно стали класикою домашньої кухні. Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший і швидший варіант — салат із куркою, кукурудзою та сухариками, який готується буквально за кілька хвилин. Для ідеального смаку варто обирати соковите куряче м’ясо без зайвої сухості та хрумкі огірки без гіркоти, а кукурудзу — не надто солодку. Найпоширеніша помилка — змішувати сухарики заздалегідь, адже вони швидко втрачають хрумкість і роблять салат м’яким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати курячий салат з кукурудзою та сухариками

Інгредієнти:

огірки – 3–4 шт.;

консервована кукурудза – 1 банка;

сухарики – 100 г.;

варене куряче філе або стегно – 350–400 г.;

зелена цибуля – 1 невеликий пучок;

варені яйця – 3–4 шт.;

майонез – за смаком;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити куряче м’ясо та яйця до готовності й повністю охолодити. Нарізати курку, яйця та огірки середніми кубиками. Додати кукурудзу та дрібно нарізану зелену цибулю. Заправити майонезом, посолити й поперчити за смаком. Додати сухарики безпосередньо перед подачею та акуратно перемішати.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти баланс соковитих і хрумких інгредієнтів. Він чудово смакує самостійно або як доповнення до запеченої картоплі, гриля чи легкого супу. Для подачі можна прикрасити зеленню, тертим яйцем або додати кілька скибок твердого сиру.

Цей рецепт легко адаптувати: замість майонезу використати соус на основі йогурту або сметани, а курку замінити індичкою чи шинкою. Простий набір продуктів робить салат універсальним варіантом і для буднів, і для гостей.