Ніхто не здогадається, що в складі квасоля: цей паштет виходить неймовірно ніжним (відео)

Апетитна закуска

Квасоля — універсальний продукт, який широко використовують у кулінарії: її тушкують у томатному соусі, додають у салати, супи та гарячі закуски. Але сьогодні ми пропонуємо абсолютно інший варіант — білковий паштет, який виходить надзвичайно ніжним і вершковим, при цьому майже не віддає смаком квасолі. Обирати варто консервовану червону квасолю без пошкоджень банки, з щільними, рівними бобами — це забезпечить ідеальну текстуру паштету. Для варіацій можна додавати трохи гострого перцю, змінювати вид горіхів або замінювати плавлені сирки на крем-сир для ще більш ніжного смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати паштет з квасолі

Інгредієнти:

червона консервована квасоля – 230 г (з рідиною 450 г);

часник – 1 великий зубчик;

волоські горіхи – 2 шт.;

варені яйця – 2 шт.;

плавлені сирки – 1–2 шт.

Спосіб приготування:

Злити рідину з квасолі та промити боби під холодною водою. Подрібнити варені яйця та плавлені сирки. Змішати квасолю, часник, горіхи, яйця та сирки в блендері до однорідної консистенції. За потреби додати сіль та мелений перець за смаком. Викласти паштет у миску і прикрасити кількома горішками або гілочкою петрушки.

Як і з чим подавати

Паштет найкраще подавати охолодженим на шматочках житнього або цільнозернового хліба, з солоними огірками, маринованими овочами або свіжими овочами. Він чудово поєднується з салатами, зеленню та невеликою кількістю гірчичного або йогуртового соусу. Також паштет можна використовувати як начинку для сендвічів або тарталеток, що робить його універсальною закускою для перекусу або святкового столу.

Цей паштет — швидкий і простий спосіб додати білок у раціон без м’яса. Типова помилка — недостатньо подрібнити квасолю та горіхи, через що текстура виходить грубою. Дотримуючись рецепту та порад, ви отримаєте ніжний, вершковий паштет з яскравим смаком, який стане улюбленим на вашому столі.