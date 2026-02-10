Без тіста та зайвих зусиль: повітряний австрійський чизкейк, що тане в роті

Вам знадобиться сир та кілька простих інгредієнтів, які є в кожному холодильнику

Чизкейк — улюблений багатьма десерт, який готують на основі крем-сиру. За класичним рецептом сирна маса викладається на основу з печива чи тіста. Проте в Австрії готують цей пиріг інакше. Головна особливість у тому, що цей чизкейк готується без пісочної або бісквітної основи. Завдяки збитим білкам десерт виходить повітряним, м’яким і дуже делікатним на смак, а лимонна цедра додає приємної свіжості.

Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі Смачно з Rika Kienera. Автор рецепта також пропонує додати до чизкейка гранат.

Як приготувати чизкейк без тіста

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Цукор — 120 г

Ванільний цукор — 2 пачки (16 г)

Сіль — щіпка

Вершковий сир рікотта чи маскарпоне — 750 г

Лимон — 1 шт.

Вершкове масло — 100 г

Молоко 150 мл.

Крохмаль кукурудзяний — 60 г

Гранат — 1 шт.

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків. До білків додайте 2 пачки ванільного цукру та щіпку солі. Збийте міксером до стійких, міцних піків. В окремій мисці збийте жовтки з цукром до кремоподібної світлої маси. Додайте розтоплене вершкове масло і цедру лимона. Далі додайте вершковий сир та молоко. Добре перемішайте до однорідності, щоб не було жодних грудочок. Просійте крохмаль через сито безпосередньо в сирну масу та акуратно вимішайте. Маса має стати густою, але дуже ніжною. Обережно введіть збиті білки в сирну суміш, перемішуючи лопаткою знизу вгору, щоб зберегти повітряність. Гранат очистьте, приберіть плівки, злийте зайвий сік. Зерна додайте до основної маси. Випікайте у застеленій пергаментом формі при температурі 180 °C приблизно 1 годину.

Після випікання не діставайте пиріг одразу. Вимкніть духовку, трохи відкрийте дверцята і залиште його там ще на 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб десерт не опав від різкого перепаду температури.

Як і з чим подавати

Цей сирний десерт найкраще подавати повністю охолодженим. Перед подачею пиріг можна злегка притрусити цукровою пудрою або полити ягідним соусом. До такої страви підійде чашка ароматного трав’яного чаю, кави або келих охолодженого ігристого вина. Щоб зріз шматочка залишався ідеально рівним, використовуйте гострий ніж, попередньо змочений у гарячій воді.