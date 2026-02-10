Класика з незвичайною начинкою: рецепт запечених бубликів з крабом та ікрою (відео)

Апетитна закуска

Запечені бублики з фаршем знайомі багатьом з дитинства, але сьогодні ми пропонуємо варіацію класики з більш делікатним і сучасним смаком — крабовою начинкою та ікрою. Така версія прийшла з домашньої кухні й стала популярною саме як швидка святкова закуска без складних інгредієнтів. Для найкращого результату важливо обирати м’які, не пересушені бублики, і якісний твердий сир, який добре плавиться, а не розшаровується. Типова помилка — перетримати бублики в молоці або перепекти їх у духовці, тоді вони втрачають форму й стають занадто вологими всередині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати запечені бублики з крабовою начинкою

Інгредієнти:

бублики — 6–8 шт.;

молоко — 250 мл;

крабові палички — 150 г;

твердий сир — 100 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

ікра — для подачі.

Спосіб приготування:

Замочити бублики в теплому молоці на 8–10 хвилин до м’якості. Подрібнити крабові палички, натерти сир та часник. Змішати начинку з майонезом, сіллю та перцем до однорідності. Наповнити бублики начинкою та викласти на деко з пергаментом. Запікати при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин до золотистої скоринки. Викласти зверху ікру перед подачею.

Як і з чим подавати

Подавати запечені бублики краще гарячими або теплими, одразу після приготування, прикрасивши зеленню, мікрозеленню або часточками лимона. Вони добре поєднуються з легкими салатами, овочевими нарізками та ігристими напоями. За бажанням можна подати окремо соус на основі йогурту або сметани з лимонним соком. Це ідеальна закуска для фуршету, пікніка або святкового столу.