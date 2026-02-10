Класика з незвичайною начинкою: рецепт запечених бубликів з крабом та ікрою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Апетитна закуска
Запечені бублики з фаршем знайомі багатьом з дитинства, але сьогодні ми пропонуємо варіацію класики з більш делікатним і сучасним смаком — крабовою начинкою та ікрою. Така версія прийшла з домашньої кухні й стала популярною саме як швидка святкова закуска без складних інгредієнтів. Для найкращого результату важливо обирати м’які, не пересушені бублики, і якісний твердий сир, який добре плавиться, а не розшаровується. Типова помилка — перетримати бублики в молоці або перепекти їх у духовці, тоді вони втрачають форму й стають занадто вологими всередині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати запечені бублики з крабовою начинкою
Інгредієнти:
- бублики — 6–8 шт.;
- молоко — 250 мл;
- крабові палички — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- ікра — для подачі.
Спосіб приготування:
- Замочити бублики в теплому молоці на 8–10 хвилин до м’якості.
- Подрібнити крабові палички, натерти сир та часник.
- Змішати начинку з майонезом, сіллю та перцем до однорідності.
- Наповнити бублики начинкою та викласти на деко з пергаментом.
- Запікати при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин до золотистої скоринки.
- Викласти зверху ікру перед подачею.
Як і з чим подавати
Подавати запечені бублики краще гарячими або теплими, одразу після приготування, прикрасивши зеленню, мікрозеленню або часточками лимона. Вони добре поєднуються з легкими салатами, овочевими нарізками та ігристими напоями. За бажанням можна подати окремо соус на основі йогурту або сметани з лимонним соком. Це ідеальна закуска для фуршету, пікніка або святкового столу.