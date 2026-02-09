Вечеря в одній сковорідці: паста з котлетами у густому томатному соусі (відео)

Коли часу на готування обмаль, а хочеться смачної домашньої вечері, страви "в одній сковорідці" стають справжнім порятунком

Гнізда тальятелле з курячими котлетами у густому томатному соусі — справжній рятівник для сімейної вечері. Адже гарнір і м’ясо готуються одночасно в одній сковорідці, просочуються ароматним соусом і виходять ніжними та соковитими. Такий формат особливо зручний у будні, коли хочеться приготувати щось смачне, але швидко й без гори брудного посуду.

Цим рецептом поділилася суперфіналістка "МастерШеф 12" Ольга Рябенко, яка поєднала прості інгредієнти у практичну страву для всієї родини.

Як приготувати пасту з котлетами та томатним соусом в одній сковорідці

Спосіб приготування, коли паста та соус тушкуються разом, називається one pan pasta. Його популяризувала кулінарка Марта Стюарт. Саме завдяки цьому методу паста вбирає максимум смаку, а страва виходить насиченою й збалансованою.

Інгредієнти:

Паста Тальятелле (гнізда) — 10-12 шт.

Помідори в томатному соку — 400 мл.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Оливкова олія — 1–2 ст. л.

Масло — 30 г

Італійські трави — 1 ч. л.

Томатна паста — 1 ст. л.

Шпинат або пак-чой — за бажанням

Вода — 300–400 мл.

Сіль, перець — на смак

Тертий пармезан — для подачі.

Котлети:

Курячий фарш — 500 г

Цибуля (велика) — 1 шт.

Сіль, перець — на смак

Яйце — 1 шт.

Манна крупа — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування: