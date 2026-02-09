Рус

Вечеря в одній сковорідці: паста з котлетами у густому томатному соусі (відео)

Наталя Граковська
Гнізда тальятелле з соковитими котлетами
Гнізда тальятелле з соковитими котлетами. Фото Колаж "Телеграфу"

Коли часу на готування обмаль, а хочеться смачної домашньої вечері, страви "в одній сковорідці" стають справжнім порятунком

Гнізда тальятелле з курячими котлетами у густому томатному соусі — справжній рятівник для сімейної вечері. Адже гарнір і м’ясо готуються одночасно в одній сковорідці, просочуються ароматним соусом і виходять ніжними та соковитими. Такий формат особливо зручний у будні, коли хочеться приготувати щось смачне, але швидко й без гори брудного посуду.

Цим рецептом поділилася суперфіналістка "МастерШеф 12" Ольга Рябенко, яка поєднала прості інгредієнти у практичну страву для всієї родини.

Як приготувати пасту з котлетами та томатним соусом в одній сковорідці

Спосіб приготування, коли паста та соус тушкуються разом, називається one pan pasta. Його популяризувала кулінарка Марта Стюарт. Саме завдяки цьому методу паста вбирає максимум смаку, а страва виходить насиченою й збалансованою.

Інгредієнти:

  • Паста Тальятелле (гнізда) — 10-12 шт.
  • Помідори в томатному соку — 400 мл.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Часник — 3 зубчики
  • Оливкова олія — 1–2 ст. л.
  • Масло — 30 г
  • Італійські трави — 1 ч. л.
  • Томатна паста — 1 ст. л.
  • Шпинат або пак-чой — за бажанням
  • Вода — 300–400 мл.
  • Сіль, перець — на смак
  • Тертий пармезан — для подачі.

Котлети:

  • Курячий фарш — 500 г
  • Цибуля (велика) — 1 шт.
  • Сіль, перець — на смак
  • Яйце — 1 шт.
  • Манна крупа — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте фарш, терту цибулю, яйце, манку та спеції та залиште на 10 хвилин, щоб манка розбухла. Тоді сформуйте невеликі котлети розміром з волоський горіх.
  2. В глибокій сковорідці розігрійте оливкову олію і додайте вершкове масло. Дрібно нарізану цибулю пасеруйте до прозорості, потім додайте подрібнений часник.
  3. Додайте томатну пасту, прогрійте її хвилину, потім влийте помідори у власному соку. Додайте листя шпинату або пак-чой. Всипте італійські трави. Тушкуйте на повільному вогні 5 хвилин.
  4. Викладіть гнізда пасти прямо у соус на відстані 1 см одне від одного. На кожне гніздо викладіть котлети.
  5. Обережно влийте гарячу воду (або овочевий бульйон) так, щоб вона покривала пасту рівно наполовину.
  6. Накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 20–25 хвилин. Кожні 7–10 хвилин поливайте верхівки котлет та пасти соусом зі сковорідки — так страва приготується рівномірно.
