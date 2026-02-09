Вечеря в одній сковорідці: паста з котлетами у густому томатному соусі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Коли часу на готування обмаль, а хочеться смачної домашньої вечері, страви "в одній сковорідці" стають справжнім порятунком
Гнізда тальятелле з курячими котлетами у густому томатному соусі — справжній рятівник для сімейної вечері. Адже гарнір і м’ясо готуються одночасно в одній сковорідці, просочуються ароматним соусом і виходять ніжними та соковитими. Такий формат особливо зручний у будні, коли хочеться приготувати щось смачне, але швидко й без гори брудного посуду.
Цим рецептом поділилася суперфіналістка "МастерШеф 12" Ольга Рябенко, яка поєднала прості інгредієнти у практичну страву для всієї родини.
Як приготувати пасту з котлетами та томатним соусом в одній сковорідці
Спосіб приготування, коли паста та соус тушкуються разом, називається one pan pasta. Його популяризувала кулінарка Марта Стюарт. Саме завдяки цьому методу паста вбирає максимум смаку, а страва виходить насиченою й збалансованою.
Інгредієнти:
- Паста Тальятелле (гнізда) — 10-12 шт.
- Помідори в томатному соку — 400 мл.
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 3 зубчики
- Оливкова олія — 1–2 ст. л.
- Масло — 30 г
- Італійські трави — 1 ч. л.
- Томатна паста — 1 ст. л.
- Шпинат або пак-чой — за бажанням
- Вода — 300–400 мл.
- Сіль, перець — на смак
- Тертий пармезан — для подачі.
Котлети:
- Курячий фарш — 500 г
- Цибуля (велика) — 1 шт.
- Сіль, перець — на смак
- Яйце — 1 шт.
- Манна крупа — 1/2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Змішайте фарш, терту цибулю, яйце, манку та спеції та залиште на 10 хвилин, щоб манка розбухла. Тоді сформуйте невеликі котлети розміром з волоський горіх.
- В глибокій сковорідці розігрійте оливкову олію і додайте вершкове масло. Дрібно нарізану цибулю пасеруйте до прозорості, потім додайте подрібнений часник.
- Додайте томатну пасту, прогрійте її хвилину, потім влийте помідори у власному соку. Додайте листя шпинату або пак-чой. Всипте італійські трави. Тушкуйте на повільному вогні 5 хвилин.
- Викладіть гнізда пасти прямо у соус на відстані 1 см одне від одного. На кожне гніздо викладіть котлети.
- Обережно влийте гарячу воду (або овочевий бульйон) так, щоб вона покривала пасту рівно наполовину.
- Накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні 20–25 хвилин. Кожні 7–10 хвилин поливайте верхівки котлет та пасти соусом зі сковорідки — так страва приготується рівномірно.