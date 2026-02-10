Легкий та апетитний: оселедець з цибулею та гірчично-майонезною заправкою (відео)

Апетитна закуска

Оселедець — це одна з найпопулярніших риб у нашій кухні, яку часто подають до святкового столу або використовують для приготування смачних намазок і салатів. Його ніжний смак добре поєднується з цибулею, гірчицею, майонезом та іншими спеціями, створюючи насичену і ароматну закуску. Сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий рецепт оселедця в майонезі з зернистою гірчицею, який під силу приготувати навіть початківцям. Для найкращого результату обирайте свіжу, слабо солону рибу та цибулю без гіркоти, а майонез і гірчицю — якісні, натуральні, без зайвих консервантів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати оселедець у майонезно-гірчичній заправці

Інгредієнти:

оселедець слабо солоний — 1 шт.;

цибуля — 1–2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Очистити оселедець від шкіри та кісток, нарізати порційними шматочками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. У мисці змішати оселедець, цибулю, майонез і гірчицю. Добре перемішати до однорідності. Скласти в контейнер та залишити в холодильнику на 30–40 хвилин для просочування смаків.

Як і з чим подавати

Оселедець у майонезі з гірчицею можна подавати як самостійну закуску на шматочку чорного або житнього хліба, а також у складі святкових салатів. Для яскравішого смаку додайте свіжу зелень або легкий лимонний сік. Страва добре поєднується з вареною картоплею, яйцями, маринованими овочами або відварною кукурудзою. Це універсальна закуска, яка підходить і для домашнього вечері, і для святкового столу.