Когда дома есть только капуста, морковь и яйца: запеканка на сковороде, которая вкусная даже холодной
Рассказываем, что приготовить из овощей и яиц, чтобы родные просили добавку
Из таких простых продуктов как капуста, морковь, лук и яйца можно легко приготовить вкусную запеканку. Благодаря простому способу приготовления на сковороде, запеканка сохраняет все витамины овощей и обладает отличным вкусом даже в холодном виде. Так что эту запеканку можно готовить и на завтрак, и на обед, и для перекуса.
Рецептом поделились на кулинарном портале "Господинька". При желании в запеканку можно добавить бекон или копченую курицу и сыр. Так блюдо будет более питательным.
Как приготовить овощную запеканку с яйцами на сковороде
Ингредиенты:
- Капуста 0,5 шт.
- Лук красный – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Яйца – 6 шт.
- Соль, черный молотый перец, прованские травы по вкусу
- Масло для обжаривания
Способ приготовления:
- На хорошо разогретом масле обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте натертую морковь и тушите 3–4 минуты.
- Добавьте нарезанный тонкой соломкой перец. Жарьте еще 2–3 минуты. Важно, чтобы перец лишь слегка размягчился, но не превратился в кашу.
- Высыпьте нашинкованную капусту. Посолите сразу — соль поможет капусте быстрее пустить сок и стать мягкой. Жарьте до полуготовности. После этого выложите овощи в миску и дайте немного остыть.
- В большой миске взбейте яйца с щепоткой соли. Не нужно взбивать до пены, достаточно просто объединить белок и желток. Добавьте к яйцам обжаренные овощи, специи и мелко нарезанный укроп.
- Застелите сковороду пергаментом, смажьте его маслом. Вылейте смесь, разровняйте. Готовьте на минимальном огне под крышкой 15 минут.
- Когда верх запеканки "схватится", аккуратно переверните её, снимите бумагу и подрумяньте другую сторону еще 5 минут.
Как и с чем подавать
Эта запеканка вкуснее всего со сметаной, смешанной с чесноком, или с легким йогуртовым соусом. Она остается вкусной даже в холодном виде, поэтому ее удобно брать с собой на работу в качестве полезного перекуса.