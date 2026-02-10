Когда дома есть только капуста, морковь и яйца: запеканка на сковороде, которая вкусная даже холодной

Рассказываем, что приготовить из овощей и яиц, чтобы родные просили добавку

Из таких простых продуктов как капуста, морковь, лук и яйца можно легко приготовить вкусную запеканку. Благодаря простому способу приготовления на сковороде, запеканка сохраняет все витамины овощей и обладает отличным вкусом даже в холодном виде. Так что эту запеканку можно готовить и на завтрак, и на обед, и для перекуса.

Рецептом поделились на кулинарном портале "Господинька". При желании в запеканку можно добавить бекон или копченую курицу и сыр. Так блюдо будет более питательным.

Как приготовить овощную запеканку с яйцами на сковороде

Ингредиенты:

Капуста 0,5 шт.

Лук красный – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Укроп — 1 пучок

Яйца – 6 шт.

Соль, черный молотый перец, прованские травы по вкусу

Масло для обжаривания

Способ приготовления:

На хорошо разогретом масле обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте натертую морковь и тушите 3–4 минуты. Добавьте нарезанный тонкой соломкой перец. Жарьте еще 2–3 минуты. Важно, чтобы перец лишь слегка размягчился, но не превратился в кашу. Высыпьте нашинкованную капусту. Посолите сразу — соль поможет капусте быстрее пустить сок и стать мягкой. Жарьте до полуготовности. После этого выложите овощи в миску и дайте немного остыть. В большой миске взбейте яйца с щепоткой соли. Не нужно взбивать до пены, достаточно просто объединить белок и желток. Добавьте к яйцам обжаренные овощи, специи и мелко нарезанный укроп. Застелите сковороду пергаментом, смажьте его маслом. Вылейте смесь, разровняйте. Готовьте на минимальном огне под крышкой 15 минут. Когда верх запеканки "схватится", аккуратно переверните её, снимите бумагу и подрумяньте другую сторону еще 5 минут.

Как и с чем подавать

Эта запеканка вкуснее всего со сметаной, смешанной с чесноком, или с легким йогуртовым соусом. Она остается вкусной даже в холодном виде, поэтому ее удобно брать с собой на работу в качестве полезного перекуса.