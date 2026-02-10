Укр

Когда дома есть только капуста, морковь и яйца: запеканка на сковороде, которая вкусная даже холодной

Наталья Граковская
Овощная запеканка с яйцами
Рассказываем, что приготовить из овощей и яиц, чтобы родные просили добавку

Из таких простых продуктов как капуста, морковь, лук и яйца можно легко приготовить вкусную запеканку. Благодаря простому способу приготовления на сковороде, запеканка сохраняет все витамины овощей и обладает отличным вкусом даже в холодном виде. Так что эту запеканку можно готовить и на завтрак, и на обед, и для перекуса.

Рецептом поделились на кулинарном портале "Господинька". При желании в запеканку можно добавить бекон или копченую курицу и сыр. Так блюдо будет более питательным.

Как приготовить овощную запеканку с яйцами на сковороде

Ингредиенты:

  • Капуста 0,5 шт.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Укроп — 1 пучок
  • Яйца – 6 шт.
  • Соль, черный молотый перец, прованские травы по вкусу
  • Масло для обжаривания

Способ приготовления:

  1. На хорошо разогретом масле обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте натертую морковь и тушите 3–4 минуты.
  2. Добавьте нарезанный тонкой соломкой перец. Жарьте еще 2–3 минуты. Важно, чтобы перец лишь слегка размягчился, но не превратился в кашу.
  3. Высыпьте нашинкованную капусту. Посолите сразу — соль поможет капусте быстрее пустить сок и стать мягкой. Жарьте до полуготовности. После этого выложите овощи в миску и дайте немного остыть.
  4. В большой миске взбейте яйца с щепоткой соли. Не нужно взбивать до пены, достаточно просто объединить белок и желток. Добавьте к яйцам обжаренные овощи, специи и мелко нарезанный укроп.
  5. Застелите сковороду пергаментом, смажьте его маслом. Вылейте смесь, разровняйте. Готовьте на минимальном огне под крышкой 15 минут.
  6. Когда верх запеканки "схватится", аккуратно переверните её, снимите бумагу и подрумяньте другую сторону еще 5 минут.

Как и с чем подавать

Эта запеканка вкуснее всего со сметаной, смешанной с чесноком, или с легким йогуртовым соусом. Она остается вкусной даже в холодном виде, поэтому ее удобно брать с собой на работу в качестве полезного перекуса.

Теги:
#Рецепты #Капуста #Запеканка #Яйця