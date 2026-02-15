Ностальгія в кожному шматочку: домашній вафельний тортик зі згущеним молоком (відео)
Ласощі зі смаком дитинства
Деякі страви миттєво повертають у дитинство, нагадуючи про улюблені ласощі, як-от тертий пиріг чи яблучний штрудель. Сьогодні ми пропонуємо ще один ностальгічний рецепт — вафельний тортик зі згущеним молоком, який легко приготувати вдома і який не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Вибір якісних інгредієнтів тут критично важливий: для ніжності десерту краще обирати свіжі вершкове масло та густу згущенку, а вафельні коржі — без тріщин і сухі. Також можна експериментувати з горіхами та шоколадом: волоські горіхи можна замінити фундуком чи мигдалем, а чорний шоколад — на молочний або білий для м’якшого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати вафельний торт
Інгредієнти:
- вафельні коржі – 1 пачка;
- згущенка – 2 банки;
- масло – 180 г;
- волоські горіхи – за смаком;
- шоколад – 150 г;
- олія – 1 ч.л;
Спосіб приготування:
- Розтопити масло та змішати його зі згущеним молоком до однорідної маси.
- Викласти перший вафельний корж на піднос і щедро змастити кремом.
- Накрити наступним коржем і повторити процес, чергуючи шари до завершення коржів.
- Зверху полити тортик розтопленим шоколадом, змішаним з олією, і прикрасити подрібненими горіхами.
- Залишити тортик у холодильнику на 1–2 години для стабілізації.
Як і з чим подавати:
Тортик найсмачніший охолодженим, коли шари добре просочаться кремом. Для подачі можна нарізати на невеликі трикутники або квадратики, прикрасивши додатково шоколадною крихтою чи горіхами. Він добре поєднується з кавою, чаєм або теплим какао, а також може стати частиною святкового десертного столу.
Торт зі згущеним молоком — це швидкий і простий спосіб повернути смак дитинства, порадувати рідних і здивувати гостей домашнім десертом.