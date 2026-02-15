Ностальгія в кожному шматочку: домашній вафельний тортик зі згущеним молоком (відео)

Ласощі зі смаком дитинства

Деякі страви миттєво повертають у дитинство, нагадуючи про улюблені ласощі, як-от тертий пиріг чи яблучний штрудель. Сьогодні ми пропонуємо ще один ностальгічний рецепт — вафельний тортик зі згущеним молоком, який легко приготувати вдома і який не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Вибір якісних інгредієнтів тут критично важливий: для ніжності десерту краще обирати свіжі вершкове масло та густу згущенку, а вафельні коржі — без тріщин і сухі. Також можна експериментувати з горіхами та шоколадом: волоські горіхи можна замінити фундуком чи мигдалем, а чорний шоколад — на молочний або білий для м’якшого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати вафельний торт

Інгредієнти:

вафельні коржі – 1 пачка;

згущенка – 2 банки;

масло – 180 г;

волоські горіхи – за смаком;

шоколад – 150 г;

олія – 1 ч.л;

Спосіб приготування:

Розтопити масло та змішати його зі згущеним молоком до однорідної маси. Викласти перший вафельний корж на піднос і щедро змастити кремом. Накрити наступним коржем і повторити процес, чергуючи шари до завершення коржів. Зверху полити тортик розтопленим шоколадом, змішаним з олією, і прикрасити подрібненими горіхами. Залишити тортик у холодильнику на 1–2 години для стабілізації.

Як і з чим подавати:

Тортик найсмачніший охолодженим, коли шари добре просочаться кремом. Для подачі можна нарізати на невеликі трикутники або квадратики, прикрасивши додатково шоколадною крихтою чи горіхами. Він добре поєднується з кавою, чаєм або теплим какао, а також може стати частиною святкового десертного столу.

Торт зі згущеним молоком — це швидкий і простий спосіб повернути смак дитинства, порадувати рідних і здивувати гостей домашнім десертом.