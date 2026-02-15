Ностальгия в каждом кусочке: домашний вафельный тортик со сгущенкой (видео)

Лакомство со вкусом детства

Некоторые блюда мгновенно возвращают в детство, напоминая о любимом лакомстве, как тертый пирог или яблочный штрудель. Сегодня мы предлагаем еще один ностальгический рецепт — вафельный тортик со сгущенкой, который легко приготовить дома и не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Выбор качественных ингредиентов здесь критически важен: для нежности десерта лучше выбирать свежие сливочное масло и густую сгущенку, а вафельные коржи без трещин и сухие. Также можно экспериментировать с орехами и шоколадом: грецкие орехи можно заменить фундуком или миндалем, а черный шоколад — молочным или белым для более мягкого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить вафельный торт

Ингредиенты:

вафельные коржи – 1 пачка;

сгущенка – 2 банка;

масло – 180 г;

грецкие орехи – по вкусу;

шоколад – 150 г;

масло – 1 ч.л;

Способ приготовления:

Растопить масло и смешать его со сгущенкой до однородной массы. Выложить первый вафельный корж на поднос и обильно смазать кремом. Накрыть следующим коржом и повторить процесс, чередуя слои до завершения коржей. Сверху полить тортик растопленным шоколадом, смешанным с растительным маслом, и украсить измельченными орехами. Оставить тортик в холодильнике на 1–2 часа для стабилизации.

Как и с чем подавать

Тортик самый вкусный охлажденный, когда слои хорошо пропитаются кремом. Для подачи можно нарезать на небольшие треугольники или квадратики, украсив дополнительно шоколадной крошкой или орехами. Он хорошо сочетается с кофе, чаем или теплым какао, а также может стать частью праздничного десертного стола.

Торт со сгущенкой – это быстрый и простой способ вернуть вкус детства, порадовать родных и удивить гостей домашним десертом.