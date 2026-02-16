Секрет соковитої курки: мінімум інгредієнтів – максимум смаку (відео)
Наїдяться всі!
З курки можна приготувати безліч страв: від класичної запеченої до соковитої у вершково-грибному соусі або ароматного каррі. Курячі стегна особливо добре підходять для запікання, оскільки залишаються м’якими і соковитими, а правильний вибір спецій та масла робить їх ароматнішими. Але сьогодні пропонується швидкий і простий рецепт курки в духовці, який не потребує складних соусів і при цьому зберігає соковитість м’яса. Для найкращого результату варто обирати свіжі стегна без кісточки, молоді овочі і вершкове масло високої якості; якщо використовуються спеції, краще робити власні суміші або перевірені готові, щоб не перебити природний смак курки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina.cooks.it".
Як приготувати запечені стегна
Інгредієнти:
- курячі стегна без кісточки – 600 г;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- спеції до курки – за смаком;
- сіль – 1 ч. л.;
- вершкове масло – 30 г;
Спосіб приготування:
- Підготувати курячі стегна, додати сіль і спеції, перемішати з нарізаною цибулею та морквою.
- Викласти у форму для запікання і розкласти зверху шматочки вершкового масла.
- Запікати у духовці при 180°C протягом 60 хвилин до рум’яної скоринки.
- Вийняти з духовки, дати трохи охолонути і подати на стіл.
Як і з чим подавати
Страву подають гарячою, одразу після запікання. Курку можна поєднувати з картоплею, рисом, овочевим рагу або легкими салатами. Для прикраси підійдуть свіжі трави, наприклад, петрушка або кріп, а на тарілці можна розкласти тонкі скибочки обсмаженої моркви та цибулі для контрасту кольору та текстури.
Запечена курка виходить соковитою, ароматною і апетитною, підходить для буденного обіду або святкового столу.