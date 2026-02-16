Секрет соковитої курки: мінімум інгредієнтів – максимум смаку (відео)

Наїдяться всі!

З курки можна приготувати безліч страв: від класичної запеченої до соковитої у вершково-грибному соусі або ароматного каррі. Курячі стегна особливо добре підходять для запікання, оскільки залишаються м’якими і соковитими, а правильний вибір спецій та масла робить їх ароматнішими. Але сьогодні пропонується швидкий і простий рецепт курки в духовці, який не потребує складних соусів і при цьому зберігає соковитість м’яса. Для найкращого результату варто обирати свіжі стегна без кісточки, молоді овочі і вершкове масло високої якості; якщо використовуються спеції, краще робити власні суміші або перевірені готові, щоб не перебити природний смак курки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina.cooks.it".

Як приготувати запечені стегна

Інгредієнти:

курячі стегна без кісточки – 600 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

спеції до курки – за смаком;

сіль – 1 ч. л.;

вершкове масло – 30 г;

Спосіб приготування:

Підготувати курячі стегна, додати сіль і спеції, перемішати з нарізаною цибулею та морквою. Викласти у форму для запікання і розкласти зверху шматочки вершкового масла. Запікати у духовці при 180°C протягом 60 хвилин до рум’яної скоринки. Вийняти з духовки, дати трохи охолонути і подати на стіл.

Як і з чим подавати

Страву подають гарячою, одразу після запікання. Курку можна поєднувати з картоплею, рисом, овочевим рагу або легкими салатами. Для прикраси підійдуть свіжі трави, наприклад, петрушка або кріп, а на тарілці можна розкласти тонкі скибочки обсмаженої моркви та цибулі для контрасту кольору та текстури.

Запечена курка виходить соковитою, ароматною і апетитною, підходить для буденного обіду або святкового столу.