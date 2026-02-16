Рус

Секрет соковитої курки: мінімум інгредієнтів – максимум смаку (відео)

Марія Швець
Запечені курячі стегна
Запечені курячі стегна. Фото instagram.com

Наїдяться всі!

З курки можна приготувати безліч страв: від класичної запеченої до соковитої у вершково-грибному соусі або ароматного каррі. Курячі стегна особливо добре підходять для запікання, оскільки залишаються м’якими і соковитими, а правильний вибір спецій та масла робить їх ароматнішими. Але сьогодні пропонується швидкий і простий рецепт курки в духовці, який не потребує складних соусів і при цьому зберігає соковитість м’яса. Для найкращого результату варто обирати свіжі стегна без кісточки, молоді овочі і вершкове масло високої якості; якщо використовуються спеції, краще робити власні суміші або перевірені готові, щоб не перебити природний смак курки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina.cooks.it".

Як приготувати запечені стегна

Інгредієнти:

  • курячі стегна без кісточки – 600 г;
  • цибуля – 1 шт;
  • морква – 1 шт;
  • спеції до курки – за смаком;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • вершкове масло – 30 г;

Спосіб приготування:

  1. Підготувати курячі стегна, додати сіль і спеції, перемішати з нарізаною цибулею та морквою.
  2. Викласти у форму для запікання і розкласти зверху шматочки вершкового масла.
  3. Запікати у духовці при 180°C протягом 60 хвилин до рум’яної скоринки.
  4. Вийняти з духовки, дати трохи охолонути і подати на стіл.

Як і з чим подавати

Страву подають гарячою, одразу після запікання. Курку можна поєднувати з картоплею, рисом, овочевим рагу або легкими салатами. Для прикраси підійдуть свіжі трави, наприклад, петрушка або кріп, а на тарілці можна розкласти тонкі скибочки обсмаженої моркви та цибулі для контрасту кольору та текстури.

Запечена курка виходить соковитою, ароматною і апетитною, підходить для буденного обіду або святкового столу.

