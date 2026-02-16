Секрет сочной курицы: минимум ингредиентов – максимум вкуса (видео)

Наедятся все!

Из курицы можно приготовить множество блюд: от классического запеченного до сочного в сливочно-грибном соусе или ароматного карри. Куриные бедра особенно хорошо подходят для запекания, поскольку остаются мягкими и сочными, а правильный выбор специй и масла делает их более ароматными. Но сегодня предлагается быстрый и простой рецепт курицы в духовке, не требующий сложных соусов и при этом сохраняющий сочность мяса. Для лучшего результата следует выбирать свежие бедра без косточки, молодые овощи и сливочное масло высокого качества; если используются специи, лучше делать собственные смеси или проверенные готовые, чтобы не перебить естественный вкус курицы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina.cooks.it".

Как приготовить запеченные бедра

Ингредиенты:

куриные бедра без косточки – 600 г;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

специи к курице – по вкусу;

соль – 1 ч. л.;

сливочное масло – 30 г;

Способ приготовления:

Подготовить куриные бедра, добавить соль и специи, перемешать с нарезанным луком и морковью. Выложить в форму для запекания и разложить сверху кусочки сливочного масла. Запекать в духовке при 180 С в течение 60 минут до румяной корочки. Вынуть из духовки, дать немного остыть и подать на стол.

Как и с чем подавать

Блюдо подают горячим сразу после запекания. Курицу можно сочетать с картофелем, рисом, овощным рагу или легкими салатами. Для украшения подойдут свежие травы, например петрушка или укроп, а на тарелке можно разложить тонкие ломтики обжаренной моркови и лука для контраста цвета и текстуры.

Запеченная курица получается сочной, ароматной и аппетитной, подходит для обыденного обеда или праздничного стола.