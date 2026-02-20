Тонкі, ажурні та не черствіють: як приготувати млинці на кефірі (відео)
Багато хто звик готувати млинці виключно на молоці, але їх можна спекти і на кефірі з манкою. За цим рецептом вони виходять тонкими, еластичними, ажурними і залишаються ніжними навіть після остигання.
Головний секрет рецепта — у правильному поєднанні інгредієнтів та технології приготування. Кефір робить тісто м’якшим і надає легкої кислинки, завдяки якій смак виходить насиченішим, ніж у класичних млинців на молоці. Манна крупа вбирає вологу і робить структуру тіста оксамитовою, завдяки чому готові млинці не черствіють. А сода, розчинена в окропі, активується одразу при додаванні в тісто, насичуючи його бульбашками повітря — саме вони створюють пористість і апетитні дірочки під час смаження.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.
Як приготувати млинці на кефірі
Інгредієнти:
- Манна крупа — 100 г
- Борошно — 100 г
- Кефір — 400 г
- Окріп — 200 г
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 20-30 г
- Сіль — 3 г
- Сода — 3 г
- Рослинна олія — 30 г
- Вершкове масло (за бажанням) — 20 г
Спосіб приготування:
- Змішуємо манку, борошно, цукор і сіль.
- Додаємо до сухих інгредієнтів яйця та кефір. Перемішуємо до однорідності. Залишаємо на 15–20 хвилин, щоб манка набухла.
- В окропі розчиняємо соду і тонкою цівкою вливаємо в тісто, помішуючи.
- Додаємо олію. Тісто має вийти як рідкі вершки.
- Смажимо млинці на сухій сковорідці з обох сторін до золотистого кольору.