Тонкі, ажурні та не черствіють: як приготувати млинці на кефірі (відео)

Багато хто звик готувати млинці виключно на молоці, але їх можна спекти і на кефірі з манкою. За цим рецептом вони виходять тонкими, еластичними, ажурними і залишаються ніжними навіть після остигання.

Головний секрет рецепта — у правильному поєднанні інгредієнтів та технології приготування. Кефір робить тісто м’якшим і надає легкої кислинки, завдяки якій смак виходить насиченішим, ніж у класичних млинців на молоці. Манна крупа вбирає вологу і робить структуру тіста оксамитовою, завдяки чому готові млинці не черствіють. А сода, розчинена в окропі, активується одразу при додаванні в тісто, насичуючи його бульбашками повітря — саме вони створюють пористість і апетитні дірочки під час смаження.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.

Як приготувати млинці на кефірі

Інгредієнти:

Манна крупа — 100 г

Борошно — 100 г

Кефір — 400 г

Окріп — 200 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 20-30 г

Сіль — 3 г

Сода — 3 г

Рослинна олія — 30 г

Вершкове масло (за бажанням) — 20 г

Спосіб приготування: