Тонкие, ажурные и не черствеют: как приготовить блины на кефире (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Многие привыкли готовить блины исключительно на молоке, но их можно испечь и на кефире с манкой.
По этому рецепту они выходят тонкими, эластичными, ажурными и остаются нежными даже после остывания.
Главный секрет рецепта — в правильном сочетании ингредиентов и технологии приготовления. Кефир делает тесто более мягким и придает легкую кислинку, благодаря которой вкус получается насыщеннее, чем у классических блинов на молоке. Манная крупа впитывает влагу и делает структуру теста бархатной, благодаря чему готовые блинчики не черствеют. А сода, растворенная в кипятке, активируется сразу при добавлении в тесто, насыщая его пузырьками воздуха — именно они создают пористость и аппетитные дырочки во время жарки.
Рецептом поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.
Как приготовить блины на кефире
Ингредиенты:
- Манная крупа — 100 г
- Мука — 100 г
- Кефир — 400 г
- Кипяток — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 20–30 г
- Соль — 3 г
- Сода — 3 г
- Растительное масло — 30 г
- Сливочное масло (по желанию) — 20 г
Способ приготовления:
- Смешиваем манку, муку, сахар и соль.
- Добавляем к сухим ингредиентам яйца и кефир. Перемешиваем до однородности. Оставляем на 15–20 минут, чтобы манка набухла.
- В кипятке растворяем соду и тонкой струйкой вливаем в тесто, помешивая.
- Добавляем масло. Тесто должно получиться как жидкие сливки.
- Жарим блины на сухой сковородке с обеих сторон до золотистого цвета.