Укр

Тонкие, ажурные и не черствеют: как приготовить блины на кефире (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блины на кефире и манке
Блины на кефире и манке. Фото Скриншот YouTube

Многие привыкли готовить блины исключительно на молоке, но их можно испечь и на кефире с манкой.

По этому рецепту они выходят тонкими, эластичными, ажурными и остаются нежными даже после остывания.

Главный секрет рецепта — в правильном сочетании ингредиентов и технологии приготовления. Кефир делает тесто более мягким и придает легкую кислинку, благодаря которой вкус получается насыщеннее, чем у классических блинов на молоке. Манная крупа впитывает влагу и делает структуру теста бархатной, благодаря чему готовые блинчики не черствеют. А сода, растворенная в кипятке, активируется сразу при добавлении в тесто, насыщая его пузырьками воздуха — именно они создают пористость и аппетитные дырочки во время жарки.

Рецептом поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.

Как приготовить блины на кефире

Ингредиенты:

  • Манная крупа — 100 г
  • Мука — 100 г
  • Кефир — 400 г
  • Кипяток — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 20–30 г
  • Соль — 3 г
  • Сода — 3 г
  • Растительное масло — 30 г
  • Сливочное масло (по желанию) — 20 г

Способ приготовления:

  1. Смешиваем манку, муку, сахар и соль.
  2. Добавляем к сухим ингредиентам яйца и кефир. Перемешиваем до однородности. Оставляем на 15–20 минут, чтобы манка набухла.
  3. В кипятке растворяем соду и тонкой струйкой вливаем в тесто, помешивая.
  4. Добавляем масло. Тесто должно получиться как жидкие сливки.
  5. Жарим блины на сухой сковородке с обеих сторон до золотистого цвета.
Теги:
#Рецепты #Кефир #Блины