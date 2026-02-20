Тонкие, ажурные и не черствеют: как приготовить блины на кефире (видео)

Многие привыкли готовить блины исключительно на молоке, но их можно испечь и на кефире с манкой.

По этому рецепту они выходят тонкими, эластичными, ажурными и остаются нежными даже после остывания.

Главный секрет рецепта — в правильном сочетании ингредиентов и технологии приготовления. Кефир делает тесто более мягким и придает легкую кислинку, благодаря которой вкус получается насыщеннее, чем у классических блинов на молоке. Манная крупа впитывает влагу и делает структуру теста бархатной, благодаря чему готовые блинчики не черствеют. А сода, растворенная в кипятке, активируется сразу при добавлении в тесто, насыщая его пузырьками воздуха — именно они создают пористость и аппетитные дырочки во время жарки.

Рецептом поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.

Как приготовить блины на кефире

Ингредиенты:

Манная крупа — 100 г

Мука — 100 г

Кефир — 400 г

Кипяток — 200 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 20–30 г

Соль — 3 г

Сода — 3 г

Растительное масло — 30 г

Сливочное масло (по желанию) — 20 г

Способ приготовления: