Ніжні та смачні, як у дитинстві: як приготувати рогалики з повидлом (відео)
Ця випічка не лише бюджетна та швидка у приготуванні, а й залишається м’якою протягом кількох днів
Рогалики з повидлом — це класична домашня випічка, яка асоціюється з теплом, затишком і дитинством. Завдяки вдалому поєднанню вершкового масла та сметани вони виходять особливо ніжними, розсипчастими й буквально тануть у роті. Такий десерт ідеально підходить до чаю чи кави, а також стане чудовим варіантом солодкої випічки на кожен день або для сімейного частування.
Рогалики з повидлом зручно готувати наперед, бо вони добре зберігаються, залишаючись м’якими та ароматними кілька днів. А завдяки різноманітним варіантам начинок рецепт легко адаптувати під власний смак.
Як приготувати рогалики з повидлом
Для того, щоб рогалики вийшли по-справжньому розсипчастими та ніжними сметана і масло для тіста мають бути щойно з холодильника. Не бажано довго вимішувати це тісто. Як тільки маса об'єднається в єдину кулю, заверніть тісто у харчовий папір та покладіть в холодильник на 30-40 хвилин. Завдяки цьому тісто буде більш "слухняним" та не буде липнути до рук.
Інгредієнти:
- Борошно 400-450 г
- Вершкове масло 200 г
- Сметана 200 г
- Розпушувач 0,5 ч. л.
- Густе повидло 200 г
- Жовток 1 шт.
Замість повидла як начинку для рогаликів можна використовувати згущене молоко, макову начинку або суміш горіхів з цукром та білком. Для особливого аромата можна додати у тісто дрібку ванільного цукру або цедру лимона.
Спосіб приготування:
- Натріть холодне масло на великій тертці безпосередньо у борошно. Швидко перетріть руками у крихту. Додайте сметану та розпушувач. Замісіть м’яке тісто.
- Розділіть тісто на 3 частини. Розкачайте кожну в коло завтовшки близько 3-4 мм. Розріжте на 8-12 секторів-трикутників.
- На широкий край покладіть приблизно чайну ложку начинки та загорніть рогалик від широкого краю до центру.
- Змастіть кожен рогалик жовтком і посипте цукром.
- Викладіть на пергамент на відстані 2 см один від одного. Випікайте при 180 °С протягом 20-25 хвилин.