Ніжні та смачні, як у дитинстві: як приготувати рогалики з повидлом (відео)

Ця випічка не лише бюджетна та швидка у приготуванні, а й залишається м’якою протягом кількох днів

Рогалики з повидлом — це класична домашня випічка, яка асоціюється з теплом, затишком і дитинством. Завдяки вдалому поєднанню вершкового масла та сметани вони виходять особливо ніжними, розсипчастими й буквально тануть у роті. Такий десерт ідеально підходить до чаю чи кави, а також стане чудовим варіантом солодкої випічки на кожен день або для сімейного частування.

Рогалики з повидлом зручно готувати наперед, бо вони добре зберігаються, залишаючись м’якими та ароматними кілька днів. А завдяки різноманітним варіантам начинок рецепт легко адаптувати під власний смак.

Як приготувати рогалики з повидлом

Для того, щоб рогалики вийшли по-справжньому розсипчастими та ніжними сметана і масло для тіста мають бути щойно з холодильника. Не бажано довго вимішувати це тісто. Як тільки маса об'єднається в єдину кулю, заверніть тісто у харчовий папір та покладіть в холодильник на 30-40 хвилин. Завдяки цьому тісто буде більш "слухняним" та не буде липнути до рук.

Інгредієнти:

Борошно 400-450 г

Вершкове масло 200 г

Сметана 200 г

Розпушувач 0,5 ч. л.

Густе повидло 200 г

Жовток 1 шт.

Замість повидла як начинку для рогаликів можна використовувати згущене молоко, макову начинку або суміш горіхів з цукром та білком. Для особливого аромата можна додати у тісто дрібку ванільного цукру або цедру лимона.

Спосіб приготування: