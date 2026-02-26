Яскравий салат шарами: буряк, оселедець і ніжна картопляна основа (відео)
-
-
Смачна та яскрава страва
Поєднання оселедця з буряком не нове і багато хто його відчував у "Шубі", яка давно стала класикою святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо більш легку та сучасну інтерпретацію — без зайвої багатошаровості, зате з виразною текстурою і балансом смаків. Для вдалого результату важливо обрати щільний, не водянистий буряк насиченого кольору та якісний маринований оселедець без різкого запаху й надлишкової солоності. Картоплю краще варити в мундирах і повністю охолоджувати перед нарізанням — так кубики залишаться акуратними, а салат не перетвориться на пюре; за бажанням можна замінити сметану густим грецьким йогуртом або частково прибрати майонез для легшої версії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати салат з буряком, оселедцем та картоплею
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- цибуля-шалот – 1 шт.;
- олія – 1 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- маринований оселедець – 150 г;
- мариновані огірки – 2 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- консервований горошок – 4 ст. л.;
- сметана – 1,5 ст. л.;
- майонез – 1,5 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Відварити буряк до готовності, охолодити та натерти на крупній тертці.
- Дрібно нарізати цибулю, залити окропом на 2–3 хвилини та відцідити.
- Змішати буряк із цибулею, додати олію, сіль і перець за смаком, перемішати та поставити в холодильник на 1–2 години.
- Відварити картоплю в мундирах, повністю охолодити та нарізати дрібними кубиками.
- Нарізати оселедець і мариновані огірки кубиками однакового розміру.
- Відцідити горошок та змішати з картоплею, оселедцем і огірками.
- Додати сметану та майонез, обережно перемішати й за потреби приправити, враховуючи солоність риби.
- Викласти на блюдо, чергуючи шари або смуги бурякової та картопляно-оселедцевої частини.
- Охолодити салат щонайменше 1 годину перед подачею.
- Салат набуває більш гармонійного смаку після настоювання, тому краще готувати його заздалегідь.
Як і з чим подавати
Подавати салат охолодженим, викладаючи смугами або кільцем за допомогою кулінарного кільця для більш ефектної подачі. Добре смакує з підсушеним житнім хлібом, тостами або як доповнення до запеченої картоплі. Для прикрашання підійде зелена цибуля, кріп або тонкі скибки маринованого огірка. Такий салат доречний як на святковому столі, так і для сімейної вечері, адже поєднує знайомі інгредієнти у більш вишуканому форматі.