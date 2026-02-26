Яскравий салат шарами: буряк, оселедець і ніжна картопляна основа (відео)

Смачна та яскрава страва

Поєднання оселедця з буряком не нове і багато хто його відчував у "Шубі", яка давно стала класикою святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо більш легку та сучасну інтерпретацію — без зайвої багатошаровості, зате з виразною текстурою і балансом смаків. Для вдалого результату важливо обрати щільний, не водянистий буряк насиченого кольору та якісний маринований оселедець без різкого запаху й надлишкової солоності. Картоплю краще варити в мундирах і повністю охолоджувати перед нарізанням — так кубики залишаться акуратними, а салат не перетвориться на пюре; за бажанням можна замінити сметану густим грецьким йогуртом або частково прибрати майонез для легшої версії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати салат з буряком, оселедцем та картоплею

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

цибуля-шалот – 1 шт.;

олія – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

маринований оселедець – 150 г;

мариновані огірки – 2 шт.;

картопля – 2 шт.;

консервований горошок – 4 ст. л.;

сметана – 1,5 ст. л.;

майонез – 1,5 ст. л.;

Спосіб приготування:

Відварити буряк до готовності, охолодити та натерти на крупній тертці. Дрібно нарізати цибулю, залити окропом на 2–3 хвилини та відцідити. Змішати буряк із цибулею, додати олію, сіль і перець за смаком, перемішати та поставити в холодильник на 1–2 години. Відварити картоплю в мундирах, повністю охолодити та нарізати дрібними кубиками. Нарізати оселедець і мариновані огірки кубиками однакового розміру. Відцідити горошок та змішати з картоплею, оселедцем і огірками. Додати сметану та майонез, обережно перемішати й за потреби приправити, враховуючи солоність риби. Викласти на блюдо, чергуючи шари або смуги бурякової та картопляно-оселедцевої частини. Охолодити салат щонайменше 1 годину перед подачею. Салат набуває більш гармонійного смаку після настоювання, тому краще готувати його заздалегідь.

Як і з чим подавати

Подавати салат охолодженим, викладаючи смугами або кільцем за допомогою кулінарного кільця для більш ефектної подачі. Добре смакує з підсушеним житнім хлібом, тостами або як доповнення до запеченої картоплі. Для прикрашання підійде зелена цибуля, кріп або тонкі скибки маринованого огірка. Такий салат доречний як на святковому столі, так і для сімейної вечері, адже поєднує знайомі інгредієнти у більш вишуканому форматі.