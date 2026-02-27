Ніжний, соковитий і без зайвої мороки: пиріг з куркою та шпинатом до вечері (відео)

Смачна та ситна страва

Солоні пироги бувають дуже різноманітні: від класичних дріжджових до заливних, наприклад, з капустою. Вони знайомі багатьом ще з дитинства і часто з’являються на святковому столі або у повсякденному меню. Але сьогодні ми пропонуємо ніжний і соковитий пиріг з куркою та шпинатом, який поєднує легкість заливного тіста з ситністю м’ясної начинки. Для найкращого результату обирайте свіже куряче філе без надлишку води та м’який сир із насиченим смаком; шпинат можна замінити на молодий листовий салат або мангольд, що додасть свіжості та текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати пиріг з куркою та шпинатом

Інгредієнти:

Тісто:

яйце – 1 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

кефір – 200 мл;

борошно – 150 г;

розпушувач – 10 г;

Начинка:

куряче філе – 300 г;

шпинат – 30 г;

сир сулугуні – 100 г;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Збити яйце з сіллю, перцем та кефіром до однорідності. Додати борошно і розпушувач, перемішати до отримання гладкого тіста. Куряче філе нарізати дрібними шматочками. Змішати філе з подрібненим шпинатом і натертим сиром, приправити сіллю та перцем. Викласти частину тіста у форму або змішати з начинкою, формуючи рівний шар. Зверху викласти залишок начинки або тіста, рівномірно розподіливши. Випікати при 180°С близько 40 хвилин до рум’яної скоринки. За бажанням, якщо філе попередньо відварене, випікання скоротити до 20 хвилин. Дати пирогу трохи охолонути перед нарізанням, щоб соки рівномірно розподілилися.

Пиріг виходить ніжним, соковитим і ситним, а приготування не потребує складних кроків або тривалого часу.

Як і з чим подавати

Пиріг з куркою та шпинатом ідеально поєднується зі свіжими овочами, легким йогуртовим соусом або томатним чатні. Для подачі можна нарізати на невеликі порційні шматки і прикрасити гілочкою зелені або листям шпинату. Такий пиріг стане гарним варіантом для вечері, перекусу чи навіть пікніка. Після вистигання пиріг легко нарізати, і він зберігає соковитість та ніжну структуру.