Ніжний, соковитий і без зайвої мороки: пиріг з куркою та шпинатом до вечері (відео)
-
-
Смачна та ситна страва
Солоні пироги бувають дуже різноманітні: від класичних дріжджових до заливних, наприклад, з капустою. Вони знайомі багатьом ще з дитинства і часто з’являються на святковому столі або у повсякденному меню. Але сьогодні ми пропонуємо ніжний і соковитий пиріг з куркою та шпинатом, який поєднує легкість заливного тіста з ситністю м’ясної начинки. Для найкращого результату обирайте свіже куряче філе без надлишку води та м’який сир із насиченим смаком; шпинат можна замінити на молодий листовий салат або мангольд, що додасть свіжості та текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".
Як приготувати пиріг з куркою та шпинатом
Інгредієнти:
Тісто:
- яйце – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- кефір – 200 мл;
- борошно – 150 г;
- розпушувач – 10 г;
Начинка:
- куряче філе – 300 г;
- шпинат – 30 г;
- сир сулугуні – 100 г;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Збити яйце з сіллю, перцем та кефіром до однорідності.
- Додати борошно і розпушувач, перемішати до отримання гладкого тіста.
- Куряче філе нарізати дрібними шматочками.
- Змішати філе з подрібненим шпинатом і натертим сиром, приправити сіллю та перцем.
- Викласти частину тіста у форму або змішати з начинкою, формуючи рівний шар.
- Зверху викласти залишок начинки або тіста, рівномірно розподіливши.
- Випікати при 180°С близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.
- За бажанням, якщо філе попередньо відварене, випікання скоротити до 20 хвилин.
- Дати пирогу трохи охолонути перед нарізанням, щоб соки рівномірно розподілилися.
Пиріг виходить ніжним, соковитим і ситним, а приготування не потребує складних кроків або тривалого часу.
Як і з чим подавати
Пиріг з куркою та шпинатом ідеально поєднується зі свіжими овочами, легким йогуртовим соусом або томатним чатні. Для подачі можна нарізати на невеликі порційні шматки і прикрасити гілочкою зелені або листям шпинату. Такий пиріг стане гарним варіантом для вечері, перекусу чи навіть пікніка. Після вистигання пиріг легко нарізати, і він зберігає соковитість та ніжну структуру.