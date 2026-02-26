Рус

Знадобиться оселедець і пара картоплин: рецепт смачної закуски, яку можна їсти у піст (відео)

Наталя Граковська
Салат з оселедця, картоплі та солоних огірків
Салат з оселедця, картоплі та солоних огірків. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей салат затьмарить навіть "Шубу"

Ситні та прості салати з доступних інгредієнтів завжди залишаються актуальними для щоденного меню. У цьому салаті з відвареної картоплі, оселедця, хрустких огірків і зелені поєднуються прості продукти, а на смак страва виходить надзвичайно апетитною.

Салат з картоплі та оселедця підходить для пісного меню, адже готується без яєць та майонезу. Його можна подавати як самостійну страву або як доповнення до гарячих страв. Рецептом поділилися в блозі zhuravlina_cooking в Instagram.

Інгредієнти:

  • картопля відварена — 4 шт.
  • оселедець — 1 шт. (250-300 г)
  • цибуля зелена — пучок
  • кріп — пучок
  • олія соняшникова або оливкова
  • горошок консервований — 200-250 г
  • огірок консервований — 4-5 шт.
  • сіль — до смаку
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л. (з гіркою)
  • чорний мелений перець — до смаку

Замість консервованого горошку можна використати мариновану білу квасолю — це зробить салат ще ситнішим

Спосіб приготування:

  1. Відварену картоплю, консервовані огірки та слабосолоний оселедець нарізати невеликими кубиками.
  2. Перекласти в тарілку та додати нарізаний дрібно кріп, горошок консервований та зелену цибулю.
  3. Для заправки додати олію, сіль, гірчицю в зернах, перець мелений чорний та все перемішати.
