Знадобиться оселедець і пара картоплин: рецепт смачної закуски, яку можна їсти у піст (відео)

Цей салат затьмарить навіть "Шубу"

Ситні та прості салати з доступних інгредієнтів завжди залишаються актуальними для щоденного меню. У цьому салаті з відвареної картоплі, оселедця, хрустких огірків і зелені поєднуються прості продукти, а на смак страва виходить надзвичайно апетитною.

Салат з картоплі та оселедця підходить для пісного меню, адже готується без яєць та майонезу. Його можна подавати як самостійну страву або як доповнення до гарячих страв. Рецептом поділилися в блозі zhuravlina_cooking в Instagram.

Інгредієнти:

картопля відварена — 4 шт.

оселедець — 1 шт. (250-300 г)

цибуля зелена — пучок

кріп — пучок

олія соняшникова або оливкова

горошок консервований — 200-250 г

огірок консервований — 4-5 шт.

сіль — до смаку

гірчиця в зернах — 1 ч. л. (з гіркою)

чорний мелений перець — до смаку

Замість консервованого горошку можна використати мариновану білу квасолю — це зробить салат ще ситнішим

Спосіб приготування: