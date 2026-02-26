Знадобиться оселедець і пара картоплин: рецепт смачної закуски, яку можна їсти у піст (відео)
Цей салат затьмарить навіть "Шубу"
Ситні та прості салати з доступних інгредієнтів завжди залишаються актуальними для щоденного меню. У цьому салаті з відвареної картоплі, оселедця, хрустких огірків і зелені поєднуються прості продукти, а на смак страва виходить надзвичайно апетитною.
Салат з картоплі та оселедця підходить для пісного меню, адже готується без яєць та майонезу. Його можна подавати як самостійну страву або як доповнення до гарячих страв. Рецептом поділилися в блозі zhuravlina_cooking в Instagram.
Інгредієнти:
- картопля відварена — 4 шт.
- оселедець — 1 шт. (250-300 г)
- цибуля зелена — пучок
- кріп — пучок
- олія соняшникова або оливкова
- горошок консервований — 200-250 г
- огірок консервований — 4-5 шт.
- сіль — до смаку
- гірчиця в зернах — 1 ч. л. (з гіркою)
- чорний мелений перець — до смаку
Замість консервованого горошку можна використати мариновану білу квасолю — це зробить салат ще ситнішим
Спосіб приготування:
- Відварену картоплю, консервовані огірки та слабосолоний оселедець нарізати невеликими кубиками.
- Перекласти в тарілку та додати нарізаний дрібно кріп, горошок консервований та зелену цибулю.
- Для заправки додати олію, сіль, гірчицю в зернах, перець мелений чорний та все перемішати.