Медово-соєва курочка за двадцять хвилин: соковита, рум’яна й неймовірно ароматна (відео)

Смачна та апетитна страва

З курочки можна приготувати десятки страв — від класичних відбивних до запеченого філе у вершково-грибному соусі. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і водночас вишуканий варіант — соковите філе стегна в медово-соєвому соусі з легкою лимонною кислинкою. Для ідеального результату важливо обирати саме філе стегна, адже воно соковитіше за грудку й краще тримає текстуру під час обсмажування. Соєвий соус варто брати натурального бродіння, мед — рідкий і ароматний, а лимонний сік — свіжовичавлений, оскільки саме баланс солоного, солодкого й кислого формує глибину смаку; типова помилка — перетримати м’ясо на вогні, через що воно втрачає соковитість. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oxana_bil".

Як приготувати стегенця у медово-соєвому соусі

Інгредієнти:

філе курячого стегна – 800 г;

часник – 2 зубчики;

сіль – за смаком;

борошно – 3–4 ст. л.;

вершкове масло – 40 г;

олія – 2 ст. л.;

соєвий соус – 4 ст. л.;

мед – 3 ч. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Промити філе, обсушити паперовими рушниками та посолити за смаком. Обваляти м’ясо в борошні тонким рівномірним шаром. Розігріти олію на сковороді та обсмажити філе на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Додати вершкове масло та дати йому розтопитися, поливаючи м’ясо під час смаження. Змішати соєвий соус, мед і лимонний сік до однорідності. Влити соус у сковороду, додати подрібнений часник та обережно перемішати. Тушкувати на невеликому вогні 7–10 хвилин до легкого загущення соусу. Зняти з вогню, накрити кришкою та дати настоятися 5–7 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Страва чудово поєднується з картопляним пюре, розсипчастим рисом або булгуром, які добре вбирають ароматний соус. Для легшого варіанту підійде салат із хрустких овочів або запечена броколі. Перед подачею курку можна посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею або кунжутом — це додасть текстури й візуальної привабливості. Соус, що залишився на сковороді, варто обов’язково полити зверху — саме він робить страву завершеною.

Ніжна текстура м’яса та глянцевий соус із виразним смаком роблять цей рецепт універсальним варіантом як для буденного обіду, так і для швидкої вечері без зайвого клопоту.