Зникнуть швидше, ніж ви їх зварите: неймовірні вареники з сиром і маком (відео)
Вареники — це традиційна українська страва, яка має безліч варіантів: від класичних з картоплею та капустою до десертних із сиром чи фруктами. Серед них особливе місце займають ліниві вареники, які готуються швидше і мають ніжну текстуру. Сьогодні пропонується варіант вареників із сиром і маком — ніжна солодка начинка поєднується з хрустким маком, створюючи делікатний смак. Для найкращого результату важливо обирати свіжий кисломолочний сир без зайвої рідини та борошно вищого гатунку, а мак попередньо промити і підсушити, щоб він не злипався в тісті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vivien_kab".
Як приготувати вареники з сиром та маком
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- тепла вода — 250 мл;
- олія — 60 мл;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- мак — за смаком;
Для начинки:
- кисломолочний сир — 300 г;
- цукор — за смаком;
- яйце — 1 шт.;
Спосіб приготування:
- Просіяти борошно у велику миску та додати яйця і сіль.
- Влити теплу воду та олію, замісити м’яке еластичне тісто.
- Вмісити мак у тісто, накрити плівкою і залишити на 30 хвилин.
- У мисці змішати кисломолочний сир, цукор та яйце до однорідної маси для начинки.
- Розкачати тісто, сформувати вареники, начинити сирною масою і защипнути краї.
- Закип’ятити підсолену воду у каструлі, опустити вареники у киплячу воду.
- Варити до того моменту, коли вареники спливуть, потім ще 3–4 хвилини.
- Подавати гарячими з маслом, сметаною або медом, за бажанням прикрасивши маком або цукровою пудрою.
Як і з чим подавати
Вареники з сиром і маком найсмачніше подавати гарячими, поливши розтопленим вершковим маслом, сметаною або медом. Для презентації можна присипати зверху додатковим маком або цукровою пудрою. Страву можна поєднувати з фруктовими соусами, наприклад, зі смородини або вишні, або подавати як десерт після обіду, доповнивши чашкою ароматного чаю.