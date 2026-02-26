Зникнуть швидше, ніж ви їх зварите: неймовірні вареники з сиром і маком (відео)

Незвичайна та смачна страва

Вареники — це традиційна українська страва, яка має безліч варіантів: від класичних з картоплею та капустою до десертних із сиром чи фруктами. Серед них особливе місце займають ліниві вареники, які готуються швидше і мають ніжну текстуру. Сьогодні пропонується варіант вареників із сиром і маком — ніжна солодка начинка поєднується з хрустким маком, створюючи делікатний смак. Для найкращого результату важливо обирати свіжий кисломолочний сир без зайвої рідини та борошно вищого гатунку, а мак попередньо промити і підсушити, щоб він не злипався в тісті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vivien_kab".

Як приготувати вареники з сиром та маком

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 500 г;

яйця — 2 шт.;

тепла вода — 250 мл;

олія — 60 мл;

сіль — 1/2 ч. л.;

мак — за смаком;

Для начинки:

кисломолочний сир — 300 г;

цукор — за смаком;

яйце — 1 шт.;

Спосіб приготування:

Просіяти борошно у велику миску та додати яйця і сіль. Влити теплу воду та олію, замісити м’яке еластичне тісто. Вмісити мак у тісто, накрити плівкою і залишити на 30 хвилин. У мисці змішати кисломолочний сир, цукор та яйце до однорідної маси для начинки. Розкачати тісто, сформувати вареники, начинити сирною масою і защипнути краї. Закип’ятити підсолену воду у каструлі, опустити вареники у киплячу воду. Варити до того моменту, коли вареники спливуть, потім ще 3–4 хвилини. Подавати гарячими з маслом, сметаною або медом, за бажанням прикрасивши маком або цукровою пудрою.

Як і з чим подавати

Вареники з сиром і маком найсмачніше подавати гарячими, поливши розтопленим вершковим маслом, сметаною або медом. Для презентації можна присипати зверху додатковим маком або цукровою пудрою. Страву можна поєднувати з фруктовими соусами, наприклад, зі смородини або вишні, або подавати як десерт після обіду, доповнивши чашкою ароматного чаю.