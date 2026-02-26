Класика з несподіваним хрускотом: курячі відбивні у кукурудзяній крихті (відео)

Смачна та ситна страва

Відбивні – це класичне блюдо, яке готують із різних видів м’яса, обсмажуючи його після легкого відбивання. Їх можна навіть запікати у вафельних коржах або використовувати для сендвічів і рулетів. Але сьогодні ми пропонуємо просту та швидку версію курячих відбивних у хрумкому паніруванні з кукурудзяних пластівців і ароматної паприки. Для найкращого результату важливо вибирати свіже куряче філе без зайвого жиру та натуральні несолодкі пластівці, які додадуть відбивним золотистої скоринки та легкого хрускоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Хрумкі відбивні у кукурудзяній паніровці – це страва, де легко поєднувати прянощі, варіації панірування або замінювати яйця на кефір чи йогурт для більш ніжного смаку. Типові помилки при приготуванні – пересмажування на великому вогні, яке робить м’ясо сухим, або нерівномірне панірування. Порада: після обсмаження дайте відбивним "відпочити" під кришкою 3–5 хвилин, щоб сік рівномірно розподілився.

Як приготувати відбивні у хрусткому клярі

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

кукурудзяні пластівці (не солодкі) – 150 г;

паприка – 1 ч.л.;

копчена паприка – 0,5 ч.л.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 100 г;

олія для смаження – 2–3 ст.л.;

Спосіб приготування:

Відбити куряче філе до рівномірної товщини та посолити з обох боків. Перебити кукурудзяні пластівці в крихту в блендері та додати паприку і копчену паприку, перемішати. Збити яйця до однорідної консистенції. Рівномірно обваляти філе в борошні, потім у збитих яйцях і нарешті в кукурудзяній крихті. Смажити відбивні на розігрітій олії з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Після смаження накрити кришкою та залишити на 3–5 хвилин для рівномірного розподілу соку.

Як і з чим подавати

Відбивні найкраще подавати гарячими, разом із легким овочевим салатом, смаженою картоплею або рисом. Можна прикрасити гілочками свіжого розмарину або петрушки, додати трохи лимонного соку для свіжості. Хрумка скоринка добре поєднується з соусами на основі йогурту, сметани або класичним томатним соусом. Страва підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.