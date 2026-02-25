Таку "мівіну" ви точно не куштували: як з дешевого продукту приготувати рамен (відео)

Ідеальна страва для обіду чи вечері

Вермішель швидкого приготування давно перестала бути лише перекусом нашвидкуруч. Окрім класичного способу заварювання, з "мівіни" готують салати, супи та навіть використовують як основу для ситних домашніх страв. З простого продукту легко приготувати й бюджетний аналог популярного японського рамену.

За цим рецептом з вермішелі швидкого приготування виходить дуже поживна та смачна страва. До того ж її легко адаптувати під свої вподобання. Наприклад, свинину легко замінити копченою курячою грудкою або підсмаженими печерицями — смак залишиться насиченим і цікавим. Такий швидкий "домашній рамен" стане чудовим варіантом для обіду чи вечері, коли хочеться чогось гарячого, ситного й незвичайного без зайвих клопотів. Рецептом поділилася фудблогерка mariiam_foodblog в Instagram.

Інгредієнти:

Вермішель швидкого приготування — 2 шт.

Сир — до смаку

Свинина варена або варено-копчена — 100 г

Яйця варені — 2 шт.

Зелений горошок

Норі, зелень, кунжут, гострий перець за бажанням

Для заправки:

Соєвий соус — 50 мл

Часник — 1 зубчик

Імбир тертий — до смаку

Спосіб приготування:

У сковорідку наливаємо гарячу воду, додаємо дві пачки вермішелі швидкого приготування та одну приправу. Накриваємо кришкою та варимо до готовності. Відкриваємо кришку, додаємо сир та перемішуємо, щоб він розплавився. Зверху викладаємо свинину, розрізані навпіл яйця, норі, зелень та горошок. Для заправки змішуємо соєвий соус, натертий часник та імбир.

Перед подачею посипаємо страву кунжутом.