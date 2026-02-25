Таку "мівіну" ви точно не куштували: як з дешевого продукту приготувати рамен (відео)
Ідеальна страва для обіду чи вечері
Вермішель швидкого приготування давно перестала бути лише перекусом нашвидкуруч. Окрім класичного способу заварювання, з "мівіни" готують салати, супи та навіть використовують як основу для ситних домашніх страв. З простого продукту легко приготувати й бюджетний аналог популярного японського рамену.
За цим рецептом з вермішелі швидкого приготування виходить дуже поживна та смачна страва. До того ж її легко адаптувати під свої вподобання. Наприклад, свинину легко замінити копченою курячою грудкою або підсмаженими печерицями — смак залишиться насиченим і цікавим. Такий швидкий "домашній рамен" стане чудовим варіантом для обіду чи вечері, коли хочеться чогось гарячого, ситного й незвичайного без зайвих клопотів. Рецептом поділилася фудблогерка mariiam_foodblog в Instagram.
Інгредієнти:
- Вермішель швидкого приготування — 2 шт.
- Сир — до смаку
- Свинина варена або варено-копчена — 100 г
- Яйця варені — 2 шт.
- Зелений горошок
- Норі, зелень, кунжут, гострий перець за бажанням
Для заправки:
- Соєвий соус — 50 мл
- Часник — 1 зубчик
- Імбир тертий — до смаку
Спосіб приготування:
- У сковорідку наливаємо гарячу воду, додаємо дві пачки вермішелі швидкого приготування та одну приправу.
- Накриваємо кришкою та варимо до готовності.
- Відкриваємо кришку, додаємо сир та перемішуємо, щоб він розплавився.
- Зверху викладаємо свинину, розрізані навпіл яйця, норі, зелень та горошок.
- Для заправки змішуємо соєвий соус, натертий часник та імбир.
Перед подачею посипаємо страву кунжутом.