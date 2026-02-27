Нежные и вкусные, как в детстве: как приготовить рогалики с повидлом (видео)

Эта выпечка не только бюджетная и быстрая в приготовлении, но и остается мягкой несколько дней

Рогалики с повидлом — это классическая домашняя выпечка, которая ассоциируется с теплом, уютом и детством. Благодаря удачному сочетанию сливочного масла и сметаны они получаются особенно нежными, рассыпчатыми и буквально тают во рту. Такой десерт идеально подходит к чаю или кофе, а также станет отличным вариантом сладкой выпечки на каждый день или для семейного угощения.

Рогалики с повидлом удобно готовить заранее, так как они хорошо хранятся, оставаясь мягкими и ароматными несколько дней. А благодаря разнообразным вариантам начинок рецепт легко адаптировать под собственный вкус.

Как приготовить рогалики с повидлом

Для того чтобы рогалики вышли по-настоящему рассыпчатыми и нежными, сметана и масло для теста должны быть только что из холодильника. Нежелательно долго вымешивать это тесто. Как только масса объединится в единый шар, заверните тесто в пищевую бумагу и положите в холодильник на 30–40 минут. Благодаря этому тесто будет более "послушным" и не будет липнуть к рукам.

Ингредиенты:

Мука 400-450 г

Сливочное масло 200 г

Сметана 200 г

Разрыхлитель 0,5 ч. л.

Густое повидло 200 г

Желток 1 шт.

Вместо повидла в качестве начинки для рогаликов можно использовать сгущенку, маковую начинку или смесь орехов с сахаром и белком. Для особенного аромата можно добавить в тесто щепотку ванильного сахара или цедру лимона.

Способ приготовления: