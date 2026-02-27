Нежные и вкусные, как в детстве: как приготовить рогалики с повидлом (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта выпечка не только бюджетная и быстрая в приготовлении, но и остается мягкой несколько дней
Рогалики с повидлом — это классическая домашняя выпечка, которая ассоциируется с теплом, уютом и детством. Благодаря удачному сочетанию сливочного масла и сметаны они получаются особенно нежными, рассыпчатыми и буквально тают во рту. Такой десерт идеально подходит к чаю или кофе, а также станет отличным вариантом сладкой выпечки на каждый день или для семейного угощения.
Рогалики с повидлом удобно готовить заранее, так как они хорошо хранятся, оставаясь мягкими и ароматными несколько дней. А благодаря разнообразным вариантам начинок рецепт легко адаптировать под собственный вкус.
Как приготовить рогалики с повидлом
Для того чтобы рогалики вышли по-настоящему рассыпчатыми и нежными, сметана и масло для теста должны быть только что из холодильника. Нежелательно долго вымешивать это тесто. Как только масса объединится в единый шар, заверните тесто в пищевую бумагу и положите в холодильник на 30–40 минут. Благодаря этому тесто будет более "послушным" и не будет липнуть к рукам.
Ингредиенты:
- Мука 400-450 г
- Сливочное масло 200 г
- Сметана 200 г
- Разрыхлитель 0,5 ч. л.
- Густое повидло 200 г
- Желток 1 шт.
Вместо повидла в качестве начинки для рогаликов можно использовать сгущенку, маковую начинку или смесь орехов с сахаром и белком. Для особенного аромата можно добавить в тесто щепотку ванильного сахара или цедру лимона.
Способ приготовления:
- Натрите холодное масло на большой терке прямо в муку. Быстро перетрите руками в крошку. Добавьте сметану и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто.
- Разделите тесто на 3 части. Раскатайте каждую в круг толщиной около 3-4 мм. Разрежьте на 8-12 секторов-треугольников.
- На широкий край положите чайную ложку начинки и заверните рогалик от широкого края к центру.
- Смажьте каждый рогалик желтком и посыпьте сахаром.
- Выложите на пергамент на расстоянии 2 см друг от друга. Выпекайте при 180 С в течение 20-25 минут.