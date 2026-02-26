Ресторанна страва вдома: як запекти сібас так, щоб усі просили добавку (відео)

Сібас багатий на легкозасвоюваний білок, омега-3 жирні кислоти, йод і вітаміни групи B

Сібас вважається рибою з преміумкласу, яку цінують за ніжне біле м'ясо та майже повну відсутність дрібних кісток. Багато хто боїться готувати цю рибу вдома, вважаючи її занадто "примхливою", проте секрет ідеальної страви криється у простій техніці запікання.

Рецептом запеченого сібаса поділилася в Instagram фудблогерка dariafoodstory.

Як приготувати сібас в духовці

Щоб сібас вийшов особливо соковитим і рівномірно просмаженим, обов’язково зробіть кілька неглибоких надрізів на шкірі перед запіканням. Так спеції та аромат трав краще проникнуть у м’ясо, а сама риба приготується швидше й залишиться ніжною всередині. Також важливо не пересушити її. Сібас ідеальний саме тоді, коли м’ясо легко відділяється від кістки та залишається злегка вологим, тому не тримайте його в духовці понад 30 хвилин.

Інгредієнти:

Сібас — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Оливкова олія — 3 ст. л.

Сіль та свіжомелений чорний перець — за смаком.

Свіжий розмарин або чебрець — 2 гілочки

Часник — 2 зубчики

Замість сібаса можна взяти дорадо. Смак буде майже ідентичним, хіба що дорадо трохи щільніша за текстурою.

Спосіб приготування:

Очистьте рибу від луски та нутрощів, добре промийте та просушіть паперовим рушником. Зробіть 3–4 неглибокі косі надрізи на кожному боці риби. Змішайте оливкову олію з сіллю та перцем. Натріть цією сумішшю рибу. Всередину кожної риби покладіть по 2–3 тонких напівкружальця лимона, розчавлений зубчик часнику та гілочку розмарину. Лимон всередині риби нейтралізує специфічний запах і додає соковитості, а розмарин додає м'ясу приємного аромату. Запікайте в духовці за температури 180 °C 25–30 хвилин.

Як та з чим подавати

Викладіть запечену рибу на велику пласку тарілку, бажано овальної форми. Поруч розкладіть яскравий овочевий мікс: скибочки жовтого болгарського перцю, четвертинки томатів чері та кружальця свіжого огірка. Також додайте на тарілку суміш руколи, бебі-шпинату та мангольду чи іншої зелені до смаку.