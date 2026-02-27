З часом стають тільки смачнішими: як приготувати пікантні гриби по-корейськи (відео)

Це ідеальний гарнір до запеченої картоплі або м'яса

Мариновані гриби — одна з найпопулярніших домашніх закусок, яку легко приготувати з доступних інгредієнтів. Раніше ми вже розповідали, як швидко замаринувати гриби класичним способом, а тепер пропонуємо цікавіший і більш насичений варіант — гриби по-корейськи. Завдяки додаванню моркви, солодкого перцю та цибулі страва одразу перетворюється на повноцінний салат.

Така закуска добре зберігається в холодильнику і з часом стає лише смачнішою. Рецептом поділилася в Instagram блогерка anna_sholkova.

Інгредієнти

Для відварювання:

Печериці — 700 г

Вода — 1,5–2 л

Сіль — 1 ч. л.

Гірчиця в зернах — 1 ст. л.

Для маринаду:

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Солодкий перець — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Часник — 5–6 зубчиків

Зелень (кінза або петрушка) — невеликий пучок

Соєвий соус — 80 мл

Олія — 50 мл

Цукор — 1 ч. л.

Сіль — 0.5 ч. л.

Мандариновий сік — 3–4 ст. л.

Оцет (9% або яблучний) — 1 ст. л. (додавайте лише якщо любите виражену кислинку)

Спосіб приготування:

У гарячу воду додайте сіль та гірчицю в зернах. Всипте печериці. Варіть гриби протягом 10 хвилин. Натріть моркву тонкою соломкою, перець наріжте тонкими смужками, а цибулю — півкільцями, пропустіть часник через прес. У глибокій мисці з'єднайте гриби, овочі, сіль, цукор, подрібнену зелень, соєвий соус, олію та мандариновий сік. Ретельно перемішайте та накрийте миску кришкою або затягніть плівкою.

Гриби можна їсти вже за годину але краще їх залишити в холодильнику на ніч. Тоді смак повністю розкриється. Перед подачею на стіл не забудьте посипати страву зеленою цибулею.