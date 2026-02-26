Смачніше за будь-яке пюре: хрумкі крокети, які розлітаються зі столу за хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Картопляні крокети подобаються і дорослим, і дітям
Крокети з грибами — прекрасна альтернатива звичайній відвареній картоплі або пюре, коли хочеться урізноманітнити повсякденне меню. Завдяки приготуванню у фритюрі вони виходять із хрумкою золотистою скоринкою зовні та ніжними всередині.
Такі картопляні крокети з грибами можна подавати на стіл як закуску або як доповнення до м’ясних і овочевих страв. Рецепт легко адаптувати під власні вподобання, змінюючи начинку на свій смак — наприклад, додати смажений бекон, побыльше сиру або улюблені спеції. Як приготувати картопляні крокети, показали на сторінці в Instagram vlada_gotue.
Інгредієнти:
- Картопля — 1,5 кг
- Гриби (печериці) — 9–10 шт.
- Пармезан — 3–4 ст. л.
- Олія соняшникова рафінована — 850 мл
- Для панірування:
- Яйця — 2 шт.
- Борошно
- Панірувальні сухарі
Спосіб приготування:
- Чистимо картоплю і варимо її цілою приблизно 40 хвилин.
- Поки картопля вариться, дрібно ріжемо гриби та обсмажуємо їх.
- Гарячу картоплю розминаємо до стану пюре.
- Додаємо гриби та тертий пармезан до гарячої картоплі. Ретельно перемішуємо.
- З картопляної маси формуємо кульки. Кожну обвалюємо по черзі у борошні, яйці та панірувальних сухарях.
- Розігріваємо олію в сотейнику. Викладаємо крокети в дуже гарячу олію та смажимо до золотистого кольору приблизно 2–3 хвилини. За бажання крокети можна запекти у розігрітій до 190°C духовці приблизно 15 хвилин. Але зауважте, за такого способу приготування крокети не будуть такими рівномірно золотистими, як в олії.
Крокети найкраще смакують гарячими. Найкраща пара для них — соус тартар, часниковий майонез з кропом або кетчуп.