Смачніше за будь-яке пюре: хрумкі крокети, які розлітаються зі столу за хвилини (відео)

Картопляні крокети подобаються і дорослим, і дітям

Крокети з грибами — прекрасна альтернатива звичайній відвареній картоплі або пюре, коли хочеться урізноманітнити повсякденне меню. Завдяки приготуванню у фритюрі вони виходять із хрумкою золотистою скоринкою зовні та ніжними всередині.

Такі картопляні крокети з грибами можна подавати на стіл як закуску або як доповнення до м’ясних і овочевих страв. Рецепт легко адаптувати під власні вподобання, змінюючи начинку на свій смак — наприклад, додати смажений бекон, побыльше сиру або улюблені спеції. Як приготувати картопляні крокети, показали на сторінці в Instagram vlada_gotue.

Інгредієнти:

Картопля — 1,5 кг

Гриби (печериці) — 9–10 шт.

Пармезан — 3–4 ст. л.

Олія соняшникова рафінована — 850 мл

Для панірування:

Яйця — 2 шт.

Борошно

Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Чистимо картоплю і варимо її цілою приблизно 40 хвилин. Поки картопля вариться, дрібно ріжемо гриби та обсмажуємо їх. Гарячу картоплю розминаємо до стану пюре. Додаємо гриби та тертий пармезан до гарячої картоплі. Ретельно перемішуємо. З картопляної маси формуємо кульки. Кожну обвалюємо по черзі у борошні, яйці та панірувальних сухарях. Розігріваємо олію в сотейнику. Викладаємо крокети в дуже гарячу олію та смажимо до золотистого кольору приблизно 2–3 хвилини. За бажання крокети можна запекти у розігрітій до 190°C духовці приблизно 15 хвилин. Але зауважте, за такого способу приготування крокети не будуть такими рівномірно золотистими, як в олії.

Крокети найкраще смакують гарячими. Найкраща пара для них — соус тартар, часниковий майонез з кропом або кетчуп.