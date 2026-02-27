Вафельний торт "Рафаелло" без випічки: ніжний, кокосовий і готовий за 15 хвилин (відео)

Вафельний торт — це простий домашній десерт, знайомий багатьом ще з дитинства: хрумкі коржі та солодкий крем, які за кілька годин перетворюються на ніжний, просочений смаколик.

Його готують у різних варіаціях — від класичного зі згущеним молоком до версії у стилі "Снікерс" з арахісом і карамеллю. Але сьогодні пропонується легкий кокосовий варіант "Рафаелло" без випічки — ніжний, ароматний і святковий на вигляд. Для ідеального результату важливо обирати якісне вершкове масло жирністю не менше 82%, густе згущене молоко без рослинних жирів і свіжу кокосову стружку без гіркуватого присмаку, а коржі — рівні та сухі, щоб вони добре тримали форму після просочування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати кокосовий торт "Рафаелло"

Інгредієнти:

вафельні коржі – 1 упаковка;

вершкове масло – 180–200 г;

згущене молоко – 350–370 г;

кокосова стружка – 100 г;

горіхи подрібнені (мигдаль або арахіс) – 100–150 г;

Спосіб приготування:

Збити м’яке вершкове масло кімнатної температури до світлої пишної маси. Додати згущене молоко невеликими порціями та збити до однорідного крему. Всипати кокосову стружку й подрібнені горіхи, акуратно перемішати лопаткою. Змастити кожен вафельний корж рівномірним шаром крему, формуючи торт. Покрити верх і боки кремом та рівномірно посипати кокосовою стружкою. Поставити торт у холодильник мінімум на 4 години для повного просочування. Після настоювання десерт стає ніжним, добре тримає форму та легко нарізається, зберігаючи хрумку текстуру шарів і делікатний кокосовий аромат.

Як і з чим подавати

Подавати торт добре охолодженим, нарізаючи гострим ножем із тонким лезом, щоб зберегти рівні шари. Зверху можна прикрасити кульками цукерок у стилі "Рафаелло", мигдальними пластівцями або білим шоколадом. Десерт вдало поєднується з кавою, латте, трав’яним чаєм або склянкою холодного молока. За бажанням частину кокосової стружки можна замінити меленим мигдалем або додати тонкий шар білого шоколаду між коржами для більш вираженого смаку.