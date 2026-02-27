Ідеальний рулет до свята і на щодень: курка, гриби, сир і рум’яний бекон (відео)
Смачна та ситна страва
Рулети бувають найрізноманітніші: солодкі бісквітні, овочеві закусочні, м’ясні та святкові рулети з фаршу, які часто готують до особливих подій. Така страва має європейське коріння і давно стала частиною домашньої кухні завдяки простоті та ефектній подачі. Але сьогодні ми пропонуємо варіант, що поєднує соковитий курячий фарш, ароматні гриби, тягучий сир і рум’яний бекон, який створює апетитну скоринку. Для ідеального результату важливо обирати свіжий фарш без зайвої вологи, якісний бекон із м’ясними прошарками, а гриби обсмажувати до випаровування рідини, інакше рулет може вийти водянистим; за бажанням частину твердого сиру можна замінити моцарелою для більш вираженої тягучості або додати жменю шпинату для свіжої нотки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "halia_shymkiv".
Як приготувати рулет з фаршем та беконом
Інгредієнти:
- бекон – 200 г;
- курячий фарш – 400 г;
- зерниста гірчиця – 2 ст. л.;
- твердий сир – 120 г;
- шампіньйони – 200 г;
- вершкове масло – 20 г;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- паприка – 1 ч. л.;
- сухі трави – за бажанням;
Спосіб приготування:
- Розігріти духовку до 190°C.
- Нарізати печериці дрібним кубиком та обсмажити на вершковому маслі до повного випаровування вологи та легкої рум’яності.
- Викласти смужки бекону внахлест на пергамент, формуючи прямокутну основу.
- Розподілити курячий фарш рівномірним шаром по бекону та приправити сіллю, перцем, паприкою і травами.
- Змастити фарш зернистою гірчицею.
- Посипати натертим сиром.
- Рівномірно викласти обсмажені гриби.
- Сформувати щільний рулет, допомагаючи пергаментом, та перекласти на деко швом донизу.
- Запікати 30–35 хвилин до рум’яної скоринки бекону та повної готовності м’яса.
- Дати рулету "відпочити" 7–10 хвилин перед нарізанням.
Як і з чим подавати
Рулет найкраще подавати теплим, нарізавши товстими скибками, щоб було видно шари бекону, сиру та грибів. До нього пасують картопляне пюре, запечені овочі або легкий салат із зелені з гірчично-медовою заправкою. Для святкової подачі страву можна прикрасити свіжим чебрецем або петрушкою, а поруч подати вершковий чи грибний соус. У холодному вигляді рулет добре підходить для сендвічів або як м’ясна закуска на святковий стіл.
Страва поєднує простоту приготування та виразний смак, тому легко стане як буденною вечерею, так і центральною позицією святкового меню.