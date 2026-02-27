Ідеальний рулет до свята і на щодень: курка, гриби, сир і рум’яний бекон (відео)

Смачна та ситна страва

Рулети бувають найрізноманітніші: солодкі бісквітні, овочеві закусочні, м’ясні та святкові рулети з фаршу, які часто готують до особливих подій. Така страва має європейське коріння і давно стала частиною домашньої кухні завдяки простоті та ефектній подачі. Але сьогодні ми пропонуємо варіант, що поєднує соковитий курячий фарш, ароматні гриби, тягучий сир і рум’яний бекон, який створює апетитну скоринку. Для ідеального результату важливо обирати свіжий фарш без зайвої вологи, якісний бекон із м’ясними прошарками, а гриби обсмажувати до випаровування рідини, інакше рулет може вийти водянистим; за бажанням частину твердого сиру можна замінити моцарелою для більш вираженої тягучості або додати жменю шпинату для свіжої нотки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "halia_shymkiv".

Як приготувати рулет з фаршем та беконом

Інгредієнти:

бекон – 200 г;

курячий фарш – 400 г;

зерниста гірчиця – 2 ст. л.;

твердий сир – 120 г;

шампіньйони – 200 г;

вершкове масло – 20 г;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

паприка – 1 ч. л.;

сухі трави – за бажанням;

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 190°C. Нарізати печериці дрібним кубиком та обсмажити на вершковому маслі до повного випаровування вологи та легкої рум’яності. Викласти смужки бекону внахлест на пергамент, формуючи прямокутну основу. Розподілити курячий фарш рівномірним шаром по бекону та приправити сіллю, перцем, паприкою і травами. Змастити фарш зернистою гірчицею. Посипати натертим сиром. Рівномірно викласти обсмажені гриби. Сформувати щільний рулет, допомагаючи пергаментом, та перекласти на деко швом донизу. Запікати 30–35 хвилин до рум’яної скоринки бекону та повної готовності м’яса. Дати рулету "відпочити" 7–10 хвилин перед нарізанням.

Як і з чим подавати

Рулет найкраще подавати теплим, нарізавши товстими скибками, щоб було видно шари бекону, сиру та грибів. До нього пасують картопляне пюре, запечені овочі або легкий салат із зелені з гірчично-медовою заправкою. Для святкової подачі страву можна прикрасити свіжим чебрецем або петрушкою, а поруч подати вершковий чи грибний соус. У холодному вигляді рулет добре підходить для сендвічів або як м’ясна закуска на святковий стіл.

Страва поєднує простоту приготування та виразний смак, тому легко стане як буденною вечерею, так і центральною позицією святкового меню.