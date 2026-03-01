Смак як у ресторані, а готується елементарно: салат з куркою, грибами та сиром (відео)

Смачна та ситна страва

Салати бувають найрізноманітнішими — від легких овочевих до багатошарових святкових композицій, як-от грузинський салат "Макоце" з буряком та сиром, що поєднує яскравість овочів і насиченість сиру. Але сьогодні ми пропонуємо більш універсальний варіант — ситний шаровий салат із куркою, грибами та сиром, який завжди має ефектний вигляд на столі. Для гарного результату важливо обирати якісне філе без зайвої вологи, свіжі печериці без темних плям і твердий сир із вираженим, але не різким смаком. Типова помилка — викладати інгредієнти гарячими або надто рясно змащувати майонезом, через що салат втрачає форму й стає водянистим, тому всі складники мають бути охолодженими, а соус — помірним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати салат з куркою, грибами та сиром

Інгредієнти:

куряче філе копчене або відварене – 1 шт.;

печериці – 200 г;

цибуля ріпчаста – 1/2 шт.;

яйця варені – 3 шт.;

огірок свіжий – 1–2 шт.;

сир твердий – 100 г;

цибуля зелена – 1 пучок;

майонез – 150–200 г;

олія – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Нарізати печериці пластинами, цибулю подрібнити та обсмажити на олії до м’якості й легкої рум’яності. Додати гриби до цибулі, приправити сіллю й перцем та смажити до випаровування рідини, після чого повністю охолодити. Натерти яйця, огірок і сир окремо на середній тертці, злегка відтиснути огірок від зайвого соку. Викласти на пласку тарілку шар курячого філе, змастити тонким шаром майонезу. Розподілити шар грибів із цибулею та знову нанести майонез. Викласти шар яєць, змастити майонезом, додати шар огірка та ще один тонкий шар соусу. Завершити шаром тертого сиру, прикрасити подрібненою зеленою цибулею та поставити в холодильник для настоювання.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати добре охолодженим, давши йому настоятися щонайменше 1–2 години для гармонійного поєднання смаків. Його можна оформити у кулінарному кільці для акуратної подачі або прикрасити зеленню, тонкими слайсами огірка чи крихтою жовтка. Страва вдало поєднується з легкими овочевими закусками, запеченим м’ясом або тостами з білого хліба. За бажанням частину майонезу можна замінити густим грецьким йогуртом — смак стане ніжнішим і менш калорійним.

Цей салат поєднує простоту інгредієнтів і святкову подачу, тому стане доречним як для родинної вечері, так і для урочистого столу.