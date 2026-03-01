Смак як у ресторані, а готується елементарно: салат з куркою, грибами та сиром (відео)
Смачна та ситна страва
Салати бувають найрізноманітнішими — від легких овочевих до багатошарових святкових композицій, як-от грузинський салат "Макоце" з буряком та сиром, що поєднує яскравість овочів і насиченість сиру. Але сьогодні ми пропонуємо більш універсальний варіант — ситний шаровий салат із куркою, грибами та сиром, який завжди має ефектний вигляд на столі. Для гарного результату важливо обирати якісне філе без зайвої вологи, свіжі печериці без темних плям і твердий сир із вираженим, але не різким смаком. Типова помилка — викладати інгредієнти гарячими або надто рясно змащувати майонезом, через що салат втрачає форму й стає водянистим, тому всі складники мають бути охолодженими, а соус — помірним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати салат з куркою, грибами та сиром
Інгредієнти:
- куряче філе копчене або відварене – 1 шт.;
- печериці – 200 г;
- цибуля ріпчаста – 1/2 шт.;
- яйця варені – 3 шт.;
- огірок свіжий – 1–2 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- цибуля зелена – 1 пучок;
- майонез – 150–200 г;
- олія – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати куряче філе дрібними кубиками.
- Нарізати печериці пластинами, цибулю подрібнити та обсмажити на олії до м’якості й легкої рум’яності.
- Додати гриби до цибулі, приправити сіллю й перцем та смажити до випаровування рідини, після чого повністю охолодити.
- Натерти яйця, огірок і сир окремо на середній тертці, злегка відтиснути огірок від зайвого соку.
- Викласти на пласку тарілку шар курячого філе, змастити тонким шаром майонезу.
- Розподілити шар грибів із цибулею та знову нанести майонез.
- Викласти шар яєць, змастити майонезом, додати шар огірка та ще один тонкий шар соусу.
- Завершити шаром тертого сиру, прикрасити подрібненою зеленою цибулею та поставити в холодильник для настоювання.
Як і з чим подавати
Салат найкраще подавати добре охолодженим, давши йому настоятися щонайменше 1–2 години для гармонійного поєднання смаків. Його можна оформити у кулінарному кільці для акуратної подачі або прикрасити зеленню, тонкими слайсами огірка чи крихтою жовтка. Страва вдало поєднується з легкими овочевими закусками, запеченим м’ясом або тостами з білого хліба. За бажанням частину майонезу можна замінити густим грецьким йогуртом — смак стане ніжнішим і менш калорійним.
Цей салат поєднує простоту інгредієнтів і святкову подачу, тому стане доречним як для родинної вечері, так і для урочистого столу.