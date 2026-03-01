Три продукти і п'ять хвилин часу: нереально смачні домашні цукерки (відео)
Готуються просто — виходять надзвичайно смачними
Домашні цукерки можуть бути найрізноманітнішими — від простих горіхових кульок до десертів, що нагадують знамениті "Рафаелло". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо не менш вишукане — тирамісу-трюфелі та ароматну тирамісу-каву, які легко зробити без випікання. Основа цього смаку — якісне еспресо та ніжний маскарпоне, тому варто обирати натуральну каву без кислої гіркоти й сир без зайвої вологи. Важливо не перезволожити савоярді: надлишок кави зробить масу рідкою, а правильна текстура має бути пластичною, щоб трюфелі добре тримали форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати цукерки а-ля "Тирамісу"
Інгредієнти:
- печиво савоярді – 200 г;
- маскарпоне – 200 г;
- еспресо – 60 мл;
- какао – 2–3 ст. л. для обкачування.
Спосіб приготування:
- Подрібнити савоярді до стану дрібної крихти за допомогою блендера або качалки.
- Додати до крихти маскарпоне та поступово влити еспресо, перемішати до однорідної пластичної маси.
- Сформувати невеликі кульки однакового розміру та обкачати їх у какао.
- Викласти трюфелі на тарілку та охолодити в холодильнику щонайменше 1 годину.
- За бажанням частину маскарпоне можна замінити вершковим сиром, а ванільний сироп — карамельним або мигдалевим для нового смакового акценту.
Як і з чим подавати
Трюфелі варто подавати добре охолодженими, притрусивши їх какао або дрібно натертим чорним шоколадом. Вони ідеально поєднуються з тирамісу-кавою або класичним еспресо без цукру, який підкреслює вершковість десерту. Для святкової подачі кульки можна викласти в паперові капсули та прикрасити шоколадною стружкою чи мигдалевими пластівцями. Такий дует стане вдалим завершенням обіду або камерного вечора з друзями.
У підсумку це десерт, який поєднує в собі простоту приготування та ресторанний смак. Головне — якісні інгредієнти й баланс кавової насиченості з вершковою ніжністю.