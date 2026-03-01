Три продукти і п'ять хвилин часу: нереально смачні домашні цукерки (відео)

Готуються просто — виходять надзвичайно смачними

Домашні цукерки можуть бути найрізноманітнішими — від простих горіхових кульок до десертів, що нагадують знамениті "Рафаелло". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо не менш вишукане — тирамісу-трюфелі та ароматну тирамісу-каву, які легко зробити без випікання. Основа цього смаку — якісне еспресо та ніжний маскарпоне, тому варто обирати натуральну каву без кислої гіркоти й сир без зайвої вологи. Важливо не перезволожити савоярді: надлишок кави зробить масу рідкою, а правильна текстура має бути пластичною, щоб трюфелі добре тримали форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати цукерки а-ля "Тирамісу"

Інгредієнти:

печиво савоярді – 200 г;

маскарпоне – 200 г;

еспресо – 60 мл;

какао – 2–3 ст. л. для обкачування.

Спосіб приготування:

Подрібнити савоярді до стану дрібної крихти за допомогою блендера або качалки. Додати до крихти маскарпоне та поступово влити еспресо, перемішати до однорідної пластичної маси. Сформувати невеликі кульки однакового розміру та обкачати їх у какао. Викласти трюфелі на тарілку та охолодити в холодильнику щонайменше 1 годину. За бажанням частину маскарпоне можна замінити вершковим сиром, а ванільний сироп — карамельним або мигдалевим для нового смакового акценту.

Як і з чим подавати

Трюфелі варто подавати добре охолодженими, притрусивши їх какао або дрібно натертим чорним шоколадом. Вони ідеально поєднуються з тирамісу-кавою або класичним еспресо без цукру, який підкреслює вершковість десерту. Для святкової подачі кульки можна викласти в паперові капсули та прикрасити шоколадною стружкою чи мигдалевими пластівцями. Такий дует стане вдалим завершенням обіду або камерного вечора з друзями.

У підсумку це десерт, який поєднує в собі простоту приготування та ресторанний смак. Головне — якісні інгредієнти й баланс кавової насиченості з вершковою ніжністю.