Хрусткі та сирні: нагетси, які зникнуть першими зі столу (відео)
-
-
Смачна закуска
З курячого філе можна приготувати безліч страв, від класичної курки у кисло-солодкому соусі до ніжних відбивних або швидких нагетсів. Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас незвичайний варіант — курячі нагетси в сирній паніровці, які поєднують хрустку скоринку і соковите м’ясо всередині. Для кращого результату варто обирати свіже куряче філе без надлишку рідини, а сирну паніровку можна комбінувати з улюбленими спеціями — це додасть страві особливого аромату. Також важливо не пересмажити нагетси, щоб м’ясо залишалося ніжним і соковитим, а скоринка — хрусткою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати нагетси у сирній паніровці
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт;
- сирна паніровка — 100 г;
- яйця — 2 шт;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- улюблені спеції (копчена паприка, карі) — за бажанням;
- олія для смаження — 2–3 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Розігріти сковороду з олією на середньому вогні.
- Нарізати куряче філе смужками або кубиками.
- Збити яйця з сіллю, перцем і спеціями.
- Обваляти шматочки курки спочатку в яйці, потім у сирній паніровці.
- Обсмажувати нагетси з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності м’яса.
- Викласти на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
- Подавати гарячими з улюбленим соусом і зеленню.
Як і з чим подавати
Нагетси чудово смакують гарячими, прямо зі сковороди, а подавати їх можна з легким салатом, соусами на основі йогурту або томатною сальсою. Для святкового варіанту рекомендується додати соус чилі або медово-гірчичний — це підкреслить сирний смак паніровки. Страву можна прикрасити свіжою зеленню та лимонними дольками, що додасть свіжості та яскравості подачі. Курячі нагетси підходять як для сімейної вечері, так і для зустрічі з друзями — вони швидко зникають зі столу.