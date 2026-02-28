Рус

Хрусткі та сирні: нагетси, які зникнуть першими зі столу (відео)

Марія Швець
Хрусткі нагетси
Хрусткі нагетси. Фото instagram.com

Смачна закуска

З курячого філе можна приготувати безліч страв, від класичної курки у кисло-солодкому соусі до ніжних відбивних або швидких нагетсів. Але сьогодні ми пропонуємо простий і водночас незвичайний варіант — курячі нагетси в сирній паніровці, які поєднують хрустку скоринку і соковите м’ясо всередині. Для кращого результату варто обирати свіже куряче філе без надлишку рідини, а сирну паніровку можна комбінувати з улюбленими спеціями — це додасть страві особливого аромату. Також важливо не пересмажити нагетси, щоб м’ясо залишалося ніжним і соковитим, а скоринка — хрусткою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати нагетси у сирній паніровці

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт;
  • сирна паніровка — 100 г;
  • яйця — 2 шт;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • улюблені спеції (копчена паприка, карі) — за бажанням;
  • олія для смаження — 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Розігріти сковороду з олією на середньому вогні.
  2. Нарізати куряче філе смужками або кубиками.
  3. Збити яйця з сіллю, перцем і спеціями.
  4. Обваляти шматочки курки спочатку в яйці, потім у сирній паніровці.
  5. Обсмажувати нагетси з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності м’яса.
  6. Викласти на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
  7. Подавати гарячими з улюбленим соусом і зеленню.

Як і з чим подавати

Нагетси чудово смакують гарячими, прямо зі сковороди, а подавати їх можна з легким салатом, соусами на основі йогурту або томатною сальсою. Для святкового варіанту рекомендується додати соус чилі або медово-гірчичний — це підкреслить сирний смак паніровки. Страву можна прикрасити свіжою зеленню та лимонними дольками, що додасть свіжості та яскравості подачі. Курячі нагетси підходять як для сімейної вечері, так і для зустрічі з друзями — вони швидко зникають зі столу.

