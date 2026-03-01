Вкус как в ресторане, а готовится элементарно: салат с курицей, грибами и сыром (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Салаты бывают самыми разными — от легких овощных до многослойных праздничных композиций, например грузинский салат "Макоце" со свеклой и сыром, сочетающий яркость овощей и насыщенность сыра. Но сегодня мы предлагаем более универсальный вариант — сытный слойный салат с курицей, грибами и сыром, который всегда выглядит эффектно на столе. Для хорошего результата важно выбирать качественное филе без лишней влаги, свежие шампиньоны без темных пятен и твердый сыр с выраженным, но не резким вкусом. Типичная ошибка – выкладывать ингредиенты горячими или слишком обильно смазывать майонезом, из-за чего салат теряет форму и становится водянистым, поэтому все составляющие должны быть охлажденными, а соус – умеренным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить салат с курицей, грибами и сыром

Ингредиенты:

куриное филе копченое или отварное – 1 шт.;

шампиньоны – 200 г;

лук репчатый – 1/2 шт.;

яйца вареные – 3 шт.;

огурец свежий – 1–2 шт.;

сыр твердый – 100 г;

лук зеленый – 1 пучок;

майонез – 150–200 г;

масло – 1 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать куриное филе мелкими кубиками. Нарезать шампиньоны пластинами, лук измельчить и обжарить на масле до мягкости и легкой румяности. Добавить грибы к луку, приправить солью и перцем и жарить до испарения жидкости, после чего полностью охладить. Натереть яйца, огурец и сыр по отдельности на средней терке, слегка отжать огурец от лишнего сока. Выложить на плоскую тарелку слой куриного филе, смазать тонким слоем майонеза. Распределить слой грибов с луком и снова нанести майонез. Выложить слой яиц, смазать майонезом, добавить огурец и еще один тонкий слой соуса. Завершить слоем тертого сыра, украсить измельченным зеленым луком и поставить в холодильник для настаивания.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать хорошо охлажденным, дав ему настояться не менее 1–2 часов для гармоничного сочетания вкусов. Его можно оформить в кулинарном кольце для аккуратной подачи или украсить зеленью, тонкими слайсами огурца или крошкой желтка. Кушанье удачно сочетается с легкими овощными закусками, запеченным мясом или тостами из белого хлеба. По желанию часть майонеза можно заменить густым греческим йогуртом – вкус станет более нежным и менее калорийным.

Этот салат сочетает простоту ингредиентов и праздничную подачу, поэтому станет уместным как для семейного ужина, так и для торжественного стола.