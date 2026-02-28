Ситно, смачно і без м’яса: квасоля з грибами та часником (відео)
Наїдяться всі!
Почався Великий піст, і однією зі страв, яку можна вживати в цей період, є ситні й ніжні вареники з картоплею або інші пісні страви. Але сьогодні ми пропонуємо альтернативу – квасолю з грибами та часником, яка не тільки легко готується, а й дарує насичений смак і ситість без використання м’яса. Для найкращого результату варто обирати свіжу квасолю та щільні гриби без ознак в’янення, а зелень – свіжа і ароматна, адже вона завершує смаковий баланс страви. Невеликий секрет: трохи обсмажена цибуля з часником додає насиченого аромату, а спеції можна регулювати за власними вподобаннями, щоб страва була максимально збалансованою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_borachok".
Як приготувати квасолю з грибами та часником
Інгредієнти:
- квасоля біла відварена – 300 г;
- гриби печериці або гливи – 250 г;
- цибуля велика – 1 шт;
- часник – 2 зубчики;
- олія – 2 ст. л.;
- чорний перець – за смаком;
- паприка – за смаком;
- зелень петрушки – жменя;
Спосіб приготування:
- Розігріти сковороду на середньому вогні.
- Додати олію і обсмажити дрібно нарізану цибулю до м’якості та золотистого кольору.
- Додати гриби і смажити до рум’яної скоринки.
- Додати спеції, перемішати і ввести квасолю.
- Прогріти все разом 3–5 хвилин.
- Наприкінці додати подрібнений часник і зелень, перемішати та зняти зі вогню.
Як і з чим подавати
Квасоля з грибами та часником чудово поєднується з легким гарніром із відвареної крупи, печеною картоплею або скибкою житнього хліба. Перед подачею можна додати кілька гілочок свіжої петрушки або кропу для яскравого вигляду. Також страву можна подати з домашнім соєвим або томатним соусом для пікантності. Ця страва гарно виглядає як самостійна обідня порція або як доповнення до повноцінного пісного столу.