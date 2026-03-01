Піст може бути смачним: рум’яна цвітна капуста з часниковим ароматом

Чудове доповнення до гарніру

У піст можна приготувати чимало смачних і простих страв, зокрема традиційний салат з картоплею та оселедцем, який давно став частиною домашньої кухні. Але сьогодні пропонується ще простіший і водночас універсальний варіант — смажена цвітна капуста з часником. Ця страва підкуповує мінімалізмом інгредієнтів, однак саме тут важлива якість: капуста має бути щільною, без темних плям і з пружними суцвіттями, а часник — свіжим і ароматним. Головна помилка — пересмажити овоч або додати часник занадто рано, через що він гірчить, тому варто дотримуватися правильної послідовності приготування та контролювати вогонь.

Цвітну капусту перед смаженням можна бланшувати 2–3 хвилини для ніжнішої текстури або готувати сирою для більш вираженої хрумкості. За бажанням до страви додають копчену паприку, сушений чебрець чи кілька крапель лимонного соку для балансу смаку. Олію краще обирати з нейтральним смаком або використовувати оливкову для більш насиченого аромату. Рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Пляцки Рецепти від Лілії Цвіт".

Як приготувати цвітну капусту з часником

Інгредієнти:

цвітна капуста – 1 середній качан;

часник – 3 зубчики;

олія – 2–3 столові ложки;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком;

паприка або сушені трави – за бажанням;

Спосіб приготування:

Розібрати цвітну капусту на суцвіття однакового розміру та за потреби промити й обсушити. Розігріти сковороду на середньому вогні, додати олію та викласти капусту в один шар. Смажити 10–15 хвилин, періодично перевертаючи, до золотистої скоринки та м’якості всередині. Додати подрібнений часник, сіль, перець і за бажанням спеції, перемішати та готувати ще 1–2 хвилини. Зняти з вогню та подати одразу або дати трохи охолонути для більш насиченого смаку.

Як і з чим подавати

Смажену цвітну капусту подають як самостійну пісну страву або як гарнір до риби чи круп. Вона добре поєднується з соусом на основі тахіні, гірчиці або пісного йогурту, а також зі свіжою зеленню та підсушеними горіхами. Для ефектної подачі капусту можна посипати паприкою або додати кілька крапель ароматної олії. Страва смакує як гарячою, так і теплою.

Це простий приклад того, як із доступних інгредієнтів можна створити повноцінну, ароматну й збалансовану пісну страву без зайвих зусиль.