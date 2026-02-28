Рус

Хоч і без м’яса, але з’їдяться першими: пісні котлети з сочевиці (відео)

Марія Швець
Котлети з сочевиці
Котлети з сочевиці. Фото instagram.com

Котлети виходять смачними та ситними

У період посту можна приготувати безліч смачних страв, зокрема квасолю з грибами та часником або інші легкі та ситні овочеві страви. Сьогодні ж ми пропонуємо особливі котлети з сочевиці, які виходять ніжними, ароматними та повністю пісними. Вибираючи сочевицю, краще віддавати перевагу червоній або жовтій – вони швидше готуються та дають однорідне пюре, без грудочок. Для насиченого смаку важливо, щоб овочі були свіжими, а спеції – якісними, адже вони підкреслюють природний аромат сочевиці і моркви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vika_cooking_recipes".

Як приготувати пісні котлети з сочевиці

Інгредієнти:

  • сочевиця – 450 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • картопля – 1 шт.;
  • морква – 1 велика;
  • вода – 2–3 стакани;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;
  • панірувальні сухарі – 150 г;

Спосіб приготування:

  1. Промити сочевицю, залити водою і довести до кипіння.
  2. Додати нарізану картоплю, моркву та цибулю, посолити і варити до м’якості овочів.
  3. Злити зайву рідину та подрібнити овочі з сочевицею в однорідне пюре.
  4. Додати спеції та панірувальні сухарі, добре перемішати до густої маси.
  5. Сформувати котлети потрібного розміру і викласти на дошку, залишити в холодильнику на 20 хвилин для стабілізації.
  6. Розігріти сковороду з олією і обсмажити котлети з обох сторін до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Котлети з сочевиці добре поєднуються зі свіжими овочевими салатами, підсмаженою картоплею або легким томатним соусом. Можна подавати з зеленню, свіжим базиліком або петрушкою для яскравого аромату і приємного вигляду. Вони залишаються смачними навіть у холодному вигляді, тому підходять для обіду на роботу або пікніка. Завдяки своїй щільній структурі котлети добре тримають форму і підкреслюють простоту та користь пісного харчування.

