Хоч і без м’яса, але з’їдяться першими: пісні котлети з сочевиці (відео)

Котлети виходять смачними та ситними

У період посту можна приготувати безліч смачних страв, зокрема квасолю з грибами та часником або інші легкі та ситні овочеві страви. Сьогодні ж ми пропонуємо особливі котлети з сочевиці, які виходять ніжними, ароматними та повністю пісними. Вибираючи сочевицю, краще віддавати перевагу червоній або жовтій – вони швидше готуються та дають однорідне пюре, без грудочок. Для насиченого смаку важливо, щоб овочі були свіжими, а спеції – якісними, адже вони підкреслюють природний аромат сочевиці і моркви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vika_cooking_recipes".

Як приготувати пісні котлети з сочевиці

Інгредієнти:

сочевиця – 450 г;

цибуля – 1 шт.;

картопля – 1 шт.;

морква – 1 велика;

вода – 2–3 стакани;

сіль, перець, спеції – за смаком;

панірувальні сухарі – 150 г;

Спосіб приготування:

Промити сочевицю, залити водою і довести до кипіння. Додати нарізану картоплю, моркву та цибулю, посолити і варити до м’якості овочів. Злити зайву рідину та подрібнити овочі з сочевицею в однорідне пюре. Додати спеції та панірувальні сухарі, добре перемішати до густої маси. Сформувати котлети потрібного розміру і викласти на дошку, залишити в холодильнику на 20 хвилин для стабілізації. Розігріти сковороду з олією і обсмажити котлети з обох сторін до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Котлети з сочевиці добре поєднуються зі свіжими овочевими салатами, підсмаженою картоплею або легким томатним соусом. Можна подавати з зеленню, свіжим базиліком або петрушкою для яскравого аромату і приємного вигляду. Вони залишаються смачними навіть у холодному вигляді, тому підходять для обіду на роботу або пікніка. Завдяки своїй щільній структурі котлети добре тримають форму і підкреслюють простоту та користь пісного харчування.