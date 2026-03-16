Зберігайте рецепт до Великодня: та сама сирна паска без дріжджів (відео)
Такапаска готується швидше, ніж традиційна
На Великдень традиційно готують паски, здобні булки та різноманітну випічку з дріжджами. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати просту і швидку сирну паску без дріжджів, яка виходить ніжною і ароматною. Для приготування важливо обирати якісний кисломолочний сир із невисокою кислотністю, а масло краще брати свіже і натуральне – це сильно впливає на смак і текстуру. Родзинки та цедру цитрусових додають легку свіжість, а дрібні нюанси при замішуванні та випіканні допоможуть уникнути занадто щільної структури тіста. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "dari.buuulvsk".
Як приготувати сирну паску
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- кисломолочний сир – 400 г;
- цукор – 200 г;
- ванільний цукор – 2 пакетика;
- сіль – дрібка;
- вершкове масло – 200 г;
- просіяне борошно – 400 г;
- розпушувач – 20 г;
- родзинки – 100 г;
- цедра апельсина – 1 ч. л.;
- цедра лимона – 1 ч. л.;
Для глазурі:
- білки – 100 г;
- цукор – 200 г;
- лимонна кислота – 1/3 ч. л.;
Спосіб приготування:
- З’єднати сир, яйця, цукор, ванільний цукор та розтоплене масло, збити блендером до однорідної маси.
- Додати просіяне борошно і розпушувач, перемішати лопаткою. Додати родзинки та цедру цитрусових, знову перемішати.
- Перекласти тісто у форми, розгладити поверхню ложкою, змоченою у воді.
- Випікати у розігрітій до 165 градусів духовці 40–50 хвилин. Перевірити готовність шпажкою.
- Підготувати глазур: білки з цукром та лимонною кислотою розтопити на водяній бані, потім збити міксером до крутих піків 5–7 хвилин.
- Дати паскам охолонути та прикрасити готовою глазур’ю.
Як і з чим подавати
Сирну паску можна подавати охолодженою, нарізавши порційними шматочками. Для прикрашання підходить класична меренга, цукрова пудра, свіжі ягоди або шматочки цукатів. Добре поєднується з чаєм, кавою чи вершковими кремами. Паску також можна порційно подавати на святковому столі разом із традиційними великодніми яйцями та фруктовими соусами.