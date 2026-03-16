Зберігайте рецепт до Великодня: та сама сирна паска без дріжджів (відео)

Такапаска готується швидше, ніж традиційна

На Великдень традиційно готують паски, здобні булки та різноманітну випічку з дріжджами. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати просту і швидку сирну паску без дріжджів, яка виходить ніжною і ароматною. Для приготування важливо обирати якісний кисломолочний сир із невисокою кислотністю, а масло краще брати свіже і натуральне – це сильно впливає на смак і текстуру. Родзинки та цедру цитрусових додають легку свіжість, а дрібні нюанси при замішуванні та випіканні допоможуть уникнути занадто щільної структури тіста. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "dari.buuulvsk".

Як приготувати сирну паску

Інгредієнти:

яйця – 4 шт.;

кисломолочний сир – 400 г;

цукор – 200 г;

ванільний цукор – 2 пакетика;

сіль – дрібка;

вершкове масло – 200 г;

просіяне борошно – 400 г;

розпушувач – 20 г;

родзинки – 100 г;

цедра апельсина – 1 ч. л.;

цедра лимона – 1 ч. л.;

Для глазурі:

білки – 100 г;

цукор – 200 г;

лимонна кислота – 1/3 ч. л.;

Спосіб приготування:

З’єднати сир, яйця, цукор, ванільний цукор та розтоплене масло, збити блендером до однорідної маси. Додати просіяне борошно і розпушувач, перемішати лопаткою. Додати родзинки та цедру цитрусових, знову перемішати. Перекласти тісто у форми, розгладити поверхню ложкою, змоченою у воді. Випікати у розігрітій до 165 градусів духовці 40–50 хвилин. Перевірити готовність шпажкою. Підготувати глазур: білки з цукром та лимонною кислотою розтопити на водяній бані, потім збити міксером до крутих піків 5–7 хвилин. Дати паскам охолонути та прикрасити готовою глазур’ю.

Як і з чим подавати

Сирну паску можна подавати охолодженою, нарізавши порційними шматочками. Для прикрашання підходить класична меренга, цукрова пудра, свіжі ягоди або шматочки цукатів. Добре поєднується з чаєм, кавою чи вершковими кремами. Паску також можна порційно подавати на святковому столі разом із традиційними великодніми яйцями та фруктовими соусами.