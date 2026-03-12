Затьмарять усі крашанки на столі: ефектний спосіб пофарбувати яйця на Великдень (відео)

Золоті яйця на Великдень — простий спосіб зробити святковий стіл по-справжньому ефектним

Великодні рецепти та святковий декор — це окрема сторінка української кулінарної традиції. До свята печуть паски, готують сирні десерти та фарбують крашанки у різні кольори. Раніше ми розповідали, як приготувати ніжну глазур для паски з маршмелоу. А тепер пропонуємо дізнатися, як пофарбувати яйця у золотий колір.

Зробити золоті крашанки дуже просто.Для цього не потрібні особливі вміння або рідкісні дорогі продукти. Такі крашанки виглядають святково, незвично і одразу привертають увагу.

Як пофарбувати золоті яйця на Великдень

Для цього способу знадобляться:

яйця;

листи поталі харчової;

сирий яєчний білок;

силіконовий пензлик;

трохи олії.

Спочатку яйця потрібно зварити круто і повністю охолодити. Важливо, щоб шкаралупа була чистою і сухою, щоб декор ліг рівномірно.

Сирий яєчний білок трохи збийте виделкою до легкої піни. Пензликом нанесіть тонкий шар білка на поверхню яйця. Після цього обережно прикладіть шматочки поталі до шкаралупи.

Робити це краще сухими руками або за допомогою пензлика, адже листочки дуже тонкі і легко рвуться. Поталь не обов’язково наклеювати ідеально рівно, бо легкі складки і розриви створюють красиву текстуру.

Залиште яйця на кілька хвилин, щоб білок підсох і декор добре закріпився. Потім зніміть поталь та обережно протріть яйця краплею олії без запаху.

Блогерка _sweetstudio.ua пропонує вдягнути рукавицю, змастити її білком, розім’яти лист поталі, а потім нанести її на яйце. Таким чином виходять золоті яйця з ефектом мармуру.

Яйця зазвичай кладуть до великоднього кошика. Раніше "Телеграф" розповідав, що ще там має обов'язково бути.