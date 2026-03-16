Сохраняйте рецепт к Пасхе: та самая творожная паска без дрожжей (видео)

Мария Швец
Творожная паска. Фото instagram.com

Такая паска готовится быстрее, чем традиционная

На Пасху традиционно готовят пасхальные паски, сдобные булки и разнообразную выпечку с дрожжами. Но сегодня мы предлагаем попробовать простую и быструю творожную паску без дрожжей, которая получается нежной и ароматной. Для приготовления важно выбирать качественный творог с невысокой кислотностью, а масло лучше брать свежее и натуральное – это сильно влияет на вкус и текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "dari.buuulvsk".

Как приготовить творожную паску

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.;
  • творог – 400 г;
  • сахар – 200 г;
  • ванильный сахар – 2 пакетика;
  • соль – щепотка;
  • сливочное масло – 200 г;
  • просеянная мука – 400 г;
  • разрыхлитель – 20 г;
  • изюм – 100 г;
  • цедра апельсина – 1 ч. л.;
  • цедра лимона – 1 ч. л.;

Для глазури:

  • белки – 100 г;
  • сахар – 200 г;
  • лимонная кислота – 1/3 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Соединить творог, яйца, сахар, ванильный сахар и растопленное масло, взбить до однородной массы блендером.
  2. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой. Добавить изюм и цедру цитрусовых, снова перемешать.
  3. Переложить тесто в формы, разгладить поверхность ложкой смоченной в воде.
  4. Выпекать в разогретой до 165 градусов духовке 40-50 минут. Проверить готовность шпажкой.
  5. Подготовить глазурь: белки с сахаром и лимонной кислотой растопить на водяной бане, затем взбить до крутых пиков миксером 5–7 минут.
  6. Дать паскам остыть и украсить готовой глазурью.

Как и с чем подавать

Творожную паску можно подавать охлажденной, нарезав порционными кусочками. Для украшения подходит классическая меренга, сахарная пудра, свежие ягоды или кусочки цукатов. Хорошо сочетается с чаем, кофе или сливочными кремами. Паску можно порционно подавать на праздничном столе вместе с традиционными пасхальными яйцами.

