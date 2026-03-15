Ця італійська страва сподобається любителям пельменів: тортеліні у вершковому соусі (відео)
Тортеліні у вершковому соусі з шинкою та пармезаном — страва італійської кухні, яку легко приготувати вдома
Тортеліні — один із найвідоміших видів італійської пасти з начинкою. За формою вони нагадують маленькі пельмені, проте начинка може бути не тільки з м’яса, а й з сиру або шпинату. Тортеліні дуже зручно готувати, бо їх достатньо швидко відварити і поєднати з соусом. Найчастіше до цієї пасти подають вершковий, сирний або томатний соус.
У рецепті, яким поділилися на Instagram-сторінці kochbackpaerchen, тортеліні поєднуються з ніжним вершковим соусом, шинкою та пармезаном. Ця страва точно сподобається тим, хто любить просту та дуже поживну їжу.
Як приготувати тортеліні у вершковому соусі
Інгредієнти:
- 600 г тортеліні (відварити згідно з інструкцією на упаковці)
- 150 г шинки
- 1 зубчик часнику
- Трохи води, у якій варилися тортеліні
- 300 мл вершків
- 2 яєчні жовтки
- 40 г пармезану
- Сіль та перець
- Дрібка мускатного горіха
Якщо під рукою немає тортеліні, у цьому рецепті можна використати й інші схожі продукти. Наприклад, підійдуть равіолі. У домашніх умовах також можна замінити тортеліні на пельмені. Смак страви трохи зміниться, але буде так само смачно.
Етапи приготування:
- Для початку відваріть тортеліні у підсоленій воді до стану "аль денте", дотримуючись інструкції на упаковці. Перед тим як злити воду, обов’язково залиште приблизно пів склянки рідини — вона знадобиться для соусу.
- Поки варяться тортеліні, наріжте шинку невеликими кубиками або соломкою, а часник подрібніть. На пательні злегка обсмажте шинку разом із часником, щоб з’явився приємний аромат. За бажанням можна додати краплю оливкової олії, але часто жиру з шинки вистачає.
- Далі влийте до пательні вершки і додайте трохи води, у якій варилися тортеліні. Нагрівайте суміш на невеликому вогні до легкого кипіння. В окремій мисці змішайте яєчні жовтки з тертим пармезаном до однорідності. Дуже важливо зняти пательню з вогню перед додаванням цієї суміші, щоб жовтки не згорнулися і соус залишився кремовим. Швидко вмішайте сирно-жовткову масу у вершкову основу. Посоліть, поперчіть і додайте дрібку мускатного горіха — він підкреслить смак вершків і сиру.
- Після цього перекладіть відварені тортеліні у соус і акуратно перемішайте, щоб кожна паста вкрилася ніжним кремом. Якщо соус здається занадто густим, додайте ще трохи води від варіння пасти. Саме цією хитрістю користуються в італійській кухні, щоб соус краще поєднувався з пастою.