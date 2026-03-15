Ця італійська страва сподобається любителям пельменів: тортеліні у вершковому соусі (відео)

Тортеліні у вершковому соусі з шинкою та пармезаном — страва італійської кухні, яку легко приготувати вдома

Тортеліні — один із найвідоміших видів італійської пасти з начинкою. За формою вони нагадують маленькі пельмені, проте начинка може бути не тільки з м’яса, а й з сиру або шпинату. Тортеліні дуже зручно готувати, бо їх достатньо швидко відварити і поєднати з соусом. Найчастіше до цієї пасти подають вершковий, сирний або томатний соус.

У рецепті, яким поділилися на Instagram-сторінці kochbackpaerchen, тортеліні поєднуються з ніжним вершковим соусом, шинкою та пармезаном. Ця страва точно сподобається тим, хто любить просту та дуже поживну їжу.

Як приготувати тортеліні у вершковому соусі

Інгредієнти:

600 г тортеліні (відварити згідно з інструкцією на упаковці)

150 г шинки

1 зубчик часнику

Трохи води, у якій варилися тортеліні

300 мл вершків

2 яєчні жовтки

40 г пармезану

Сіль та перець

Дрібка мускатного горіха

Якщо під рукою немає тортеліні, у цьому рецепті можна використати й інші схожі продукти. Наприклад, підійдуть равіолі. У домашніх умовах також можна замінити тортеліні на пельмені. Смак страви трохи зміниться, але буде так само смачно.

Рецепт тортеліні з шинкою

Етапи приготування: