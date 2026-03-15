Это итальянское блюдо понравится любителям пельменей: тортеллини в сливочном соусе (видео)

Наталья Граковская
Паста тортеллини
Тортеллини в сливочном соусе с ветчиной и пармезаном — блюдо итальянской кухни, которое легко приготовить дома

Тортеллини — один из самых известных видов итальянской пасты с начинкой. По форме они напоминают маленькие пельмени, однако начинка может быть не только из мяса, но и из сыра или шпината. Тортеллини очень удобно готовить, так как их достаточно быстро отварить и соединить с соусом. Чаще всего к этой пасте подают сливочный, сырный или томатный соус.

В рецепте, которым поделились на Instagram-странице kochbackpaerchen, тортелини сочетаются с нежным сливочным соусом, ветчиной и пармезаном. Это блюдо точно понравится тем, кто любит простую и очень сытную еду.

Как приготовить тортеллини в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • 600 г тортеллини (отварить согласно инструкции на упаковке)
  • 150 г ветчины
  • 1 зубчик чеснока
  • Немного воды, в которой варились тортеллини
  • 300 мл сливок
  • 2 яичных желтка
  • 40 г пармезана
  • Соль и перец
  • Щепотка мускатного ореха

Если под рукой нет тортеллини, в этом рецепте можно использовать и другие похожие продукты. Например, подойдут равиоли. В домашних условиях также можно заменить тортеллини на пельмени. Вкус блюда немного изменится, но будет так же вкусно.

Рецепт тортеллини с ветчиной

Этапы приготовления:

  1. Для начала отварите тортеллини в подсоленной воде до состояния "аль денте", следуя инструкции на упаковке. Перед тем как слить воду, обязательно оставьте примерно полстакана жидкости — она понадобится для соуса.
  2. Пока варятся тортеллини, нарежьте ветчину небольшими кубиками или соломкой, а чеснок измельчите. На сковороде слегка обжарьте ветчину вместе с чесноком, чтобы появился приятный аромат. По желанию можно добавить каплю оливкового масла, но часто жира из ветчины хватает.
  3. Далее влейте в сковороду сливки и добавьте немного воды, в которой варились тортеллини. Нагревайте смесь на небольшом огне до легкого кипения. В отдельной миске смешайте яичные желтки с тертым пармезаном до однородности. Очень важно снять сковороду с огня перед добавлением этой смеси, чтобы желтки не свернулись и соус остался кремовым. Быстро вмешайте сырно-желтковую массу в сливочную основу. Посолите, поперчите и добавьте щепотку мускатного ореха — он подчеркнет вкус сливок и сыра.
  4. После этого переложите отваренные тортеллини в соус и аккуратно перемешайте, чтобы каждая паста покрылась нежным кремом. Если соус кажется слишком густым, добавьте еще немного воды от варки пасты. Именно этой хитростью пользуются в итальянской кухне, чтобы соус лучше соединялся с пастой.
