Это итальянское блюдо понравится любителям пельменей: тортеллини в сливочном соусе (видео)

Тортеллини в сливочном соусе с ветчиной и пармезаном — блюдо итальянской кухни, которое легко приготовить дома

Тортеллини — один из самых известных видов итальянской пасты с начинкой. По форме они напоминают маленькие пельмени, однако начинка может быть не только из мяса, но и из сыра или шпината. Тортеллини очень удобно готовить, так как их достаточно быстро отварить и соединить с соусом. Чаще всего к этой пасте подают сливочный, сырный или томатный соус.

В рецепте, которым поделились на Instagram-странице kochbackpaerchen, тортелини сочетаются с нежным сливочным соусом, ветчиной и пармезаном. Это блюдо точно понравится тем, кто любит простую и очень сытную еду.

Как приготовить тортеллини в сливочном соусе

Ингредиенты:

600 г тортеллини (отварить согласно инструкции на упаковке)

150 г ветчины

1 зубчик чеснока

Немного воды, в которой варились тортеллини

300 мл сливок

2 яичных желтка

40 г пармезана

Соль и перец

Щепотка мускатного ореха

Если под рукой нет тортеллини, в этом рецепте можно использовать и другие похожие продукты. Например, подойдут равиоли. В домашних условиях также можно заменить тортеллини на пельмени. Вкус блюда немного изменится, но будет так же вкусно.

Рецепт тортеллини с ветчиной

Этапы приготовления: