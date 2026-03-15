Это итальянское блюдо понравится любителям пельменей: тортеллини в сливочном соусе (видео)
Тортеллини в сливочном соусе с ветчиной и пармезаном — блюдо итальянской кухни, которое легко приготовить дома
Тортеллини — один из самых известных видов итальянской пасты с начинкой. По форме они напоминают маленькие пельмени, однако начинка может быть не только из мяса, но и из сыра или шпината. Тортеллини очень удобно готовить, так как их достаточно быстро отварить и соединить с соусом. Чаще всего к этой пасте подают сливочный, сырный или томатный соус.
В рецепте, которым поделились на Instagram-странице kochbackpaerchen, тортелини сочетаются с нежным сливочным соусом, ветчиной и пармезаном. Это блюдо точно понравится тем, кто любит простую и очень сытную еду.
Как приготовить тортеллини в сливочном соусе
Ингредиенты:
- 600 г тортеллини (отварить согласно инструкции на упаковке)
- 150 г ветчины
- 1 зубчик чеснока
- Немного воды, в которой варились тортеллини
- 300 мл сливок
- 2 яичных желтка
- 40 г пармезана
- Соль и перец
- Щепотка мускатного ореха
Если под рукой нет тортеллини, в этом рецепте можно использовать и другие похожие продукты. Например, подойдут равиоли. В домашних условиях также можно заменить тортеллини на пельмени. Вкус блюда немного изменится, но будет так же вкусно.
Этапы приготовления:
- Для начала отварите тортеллини в подсоленной воде до состояния "аль денте", следуя инструкции на упаковке. Перед тем как слить воду, обязательно оставьте примерно полстакана жидкости — она понадобится для соуса.
- Пока варятся тортеллини, нарежьте ветчину небольшими кубиками или соломкой, а чеснок измельчите. На сковороде слегка обжарьте ветчину вместе с чесноком, чтобы появился приятный аромат. По желанию можно добавить каплю оливкового масла, но часто жира из ветчины хватает.
- Далее влейте в сковороду сливки и добавьте немного воды, в которой варились тортеллини. Нагревайте смесь на небольшом огне до легкого кипения. В отдельной миске смешайте яичные желтки с тертым пармезаном до однородности. Очень важно снять сковороду с огня перед добавлением этой смеси, чтобы желтки не свернулись и соус остался кремовым. Быстро вмешайте сырно-желтковую массу в сливочную основу. Посолите, поперчите и добавьте щепотку мускатного ореха — он подчеркнет вкус сливок и сыра.
- После этого переложите отваренные тортеллини в соус и аккуратно перемешайте, чтобы каждая паста покрылась нежным кремом. Если соус кажется слишком густым, добавьте еще немного воды от варки пасты. Именно этой хитростью пользуются в итальянской кухне, чтобы соус лучше соединялся с пастой.