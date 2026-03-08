Рус

Намажте на хліб або додайте в борщ: часникова паста, яка зробить будь-яку страву шедевром (відео)

Наталя Граковська
Часникова паста
Часникова паста. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дізнайтесь, як швидко почистити гору часнику та перетворити його на універсальну заправку до багатьох страв

Часникова паста — це продукт, який бажано завжди мати в холодильнику. Її можна використовувати для маринування м’яса, заправки борщу, приготування пікантних соусів або просто для того, щоб намазати на шматочок хліба.

Готується часникова паста дуже просто. Як це зробити, показали на YouTube-каналі Tammy Novа.

Інгредієнти:

  • Часник — 500 г
  • Олія — 2 столові ложки
  • Оцет — 2 столові ложки
  • Сіль — 2 чайні ложки
  • Свіжа зелень — за бажанням

Оцет можна замінити лимонним соком у тій же пропорції, але таку пасту треба використати протягом місяця.

Спосіб приготування:

Щоб швидко очистити велику кількість часнику, залийте його холодною водою на 15–20 хвилин — лушпиння відійде майже самостійно. Після цього обов'язково просушіть зубчики паперовим рушником, бо від зайвої вологи майбутня паста може швидко забродити.

  1. Складіть часник у чашу блендера, додайте сіль, олію та оцет. Перебивайте до стану однорідного крему.
  2. Масу можна розділити на дві частини, щоб отримати різні смаки: одну залишити без добавок, до іншої додати подрібнену свіжу зелень (кріп, кінзу, базилік або петрушку за смаком) та перемішати.
  3. Розкладіть готову пасту в чисті скляні банки. Щільно закрийте та поставте в холодильник.

Зберігайте часникову пасту в холодильнику. Завдяки солі та оцту вона може стояти до 3-4 місяців, але зазвичай з’їдається набагато швидше.

