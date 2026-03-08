Намажте на хліб або додайте в борщ: часникова паста, яка зробить будь-яку страву шедевром (відео)
Дізнайтесь, як швидко почистити гору часнику та перетворити його на універсальну заправку до багатьох страв
Часникова паста — це продукт, який бажано завжди мати в холодильнику. Її можна використовувати для маринування м’яса, заправки борщу, приготування пікантних соусів або просто для того, щоб намазати на шматочок хліба.
Готується часникова паста дуже просто. Як це зробити, показали на YouTube-каналі Tammy Novа.
Інгредієнти:
- Часник — 500 г
- Олія — 2 столові ложки
- Оцет — 2 столові ложки
- Сіль — 2 чайні ложки
- Свіжа зелень — за бажанням
Оцет можна замінити лимонним соком у тій же пропорції, але таку пасту треба використати протягом місяця.
Спосіб приготування:
Щоб швидко очистити велику кількість часнику, залийте його холодною водою на 15–20 хвилин — лушпиння відійде майже самостійно. Після цього обов'язково просушіть зубчики паперовим рушником, бо від зайвої вологи майбутня паста може швидко забродити.
- Складіть часник у чашу блендера, додайте сіль, олію та оцет. Перебивайте до стану однорідного крему.
- Масу можна розділити на дві частини, щоб отримати різні смаки: одну залишити без добавок, до іншої додати подрібнену свіжу зелень (кріп, кінзу, базилік або петрушку за смаком) та перемішати.
- Розкладіть готову пасту в чисті скляні банки. Щільно закрийте та поставте в холодильник.
Зберігайте часникову пасту в холодильнику. Завдяки солі та оцту вона може стояти до 3-4 місяців, але зазвичай з’їдається набагато швидше.